Страхование военных рисков: австрийская компания UNIQA усиливает присутствие в Украине

Создание доступного страхования военных рисков является ключевым инструментом привлечения частного капитала в Украину. Австрийская страховая и инвестиционная компания UNIQA Group рассматривает украинский рынок как приоритетный и планирует усиливать свою деятельность, в частности, в сегменте страхования жизни и военных рисков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Такое решение от международного игрока является положительным сигналом для других глобальных страховщиков и потенциальных инвесторов.

Встреча, состоявшаяся 1 декабря 2025, прошла с участием министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева и его заместителя Андрея Телюпы. Австрийскую сторону представляли руководитель UNIQA Group Вольфганг Киндл, президент и председатель Наблюдательного совета Теймур Багиров, а также посол Австрии Роберт Мюллер.

Ключевой инструмент для инвестиций

Министр экономики Алексей Соболев отметил важность сотрудничества между государством и бизнесом в сфере снижения рисков.

"Покрытие рисков для условно безопасных территорий остается недостаточным. Поэтому Минэкономики активно работает над темой снижения рисков для бизнеса и инвесторов – привлекает крупных игроков рынка к созданию новых продуктов страхования и перестрахования. И здесь важно сочетание усилий государства и бизнеса", – отметил министр Соболев.

Таким образом, создание доступных механизмов страхования военных рисков определен одним из ключевых инструментов для восстановления экономики и привлечения частного капитала в Украину.

Напомним, в марте сообщалось, что в странские компании получили доступ к новой программе страхования военных рисков, введенной Европейским банком реконструкции и развития в сотрудничестве с международными страховыми компаниями.