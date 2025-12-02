Страхування воєнних ризиків: австрійська компанія UNIQA посилює присутність в Україні

Створення доступного страхування воєнних ризиків є ключовим інструментом для залучення приватного капіталу в Україну. Австрійська страхова та інвестиційна компанія UNIQA Group розглядає український ринок як пріоритетний і планує посилювати свою діяльність, зокрема у сегменті страхування життя та воєнних ризиків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Таке рішення від міжнародного гравця є важливим позитивним сигналом для інших глобальних страховиків та потенційних інвесторів.

Зустріч, що відбулася 1 грудня 2025 року, пройшла за участю Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева та його заступника Андрія Телюпи. Австрійську сторону представляли керівник UNIQA Group Вольфганг Кіндл, президент та голова Наглядової ради Теймур Багіров, а також Посол Австрії Роберт Мюллер.

Ключовий інструмент для інвестицій

Міністр економіки Олексій Соболєв наголосив на важливості співпраці між державою та бізнесом у сфері зниження ризиків.

"Покриття ризиків для умовно безпечних територій залишається недостатнім. Тож Мінекономіки активно працює над темою зниження ризиків для бізнесу та інвесторів – залучає великих гравців ринку до створення нових продуктів страхування та перестрахування. І тут важливо поєднання зусилля держави та бізнесу," – зазначив міністр Соболєв.

Таким чином, створення доступних механізмів страхування воєнних ризиків визначено одним із ключових інструментів для відновлення економіки та залучення приватного капіталу в Україну.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що українські компанії отримали доступ до нової програми страхування воєнних ризиків, запровадженої Європейським банком реконструкції та розвитку у співпраці з міжнародними страховими компаніями.