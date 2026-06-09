Строительные компании стали брать больше кредитов на восстановление инфраструктуры

Строительный бизнес в Украине все чаще привлекает кредитные средства для обновления технического парка, приобретения современного оборудования и внедрения энергоэффективных решений. Одним из главных источников финансирования для малого и среднего бизнеса остается государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на директора департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксану Шульгу.

По ее словам, кредитование в значительной степени связано с потребностями восстановления жилой инфраструктуры, социальных объектов и производственных мощностей.

При этом, как отмечает эксперт, изменились требования к строительству, и сейчас они требуют большей энергоэффективности, внедрения автономных источников питания и других мер, покрывающих энергетические риски.

"Кредитование все чаще направляется на приобретение современной техники, энергоэффективного оборудования и внедрение решений, обеспечивающих автономность будущих жилых и инфраструктурных объектов", – отметила банкирша.

Чаще кредиты берут на спецтехнику

Наибольшим спросом среди строительных компаний пользуются кредиты на приобретение и обновление спецтехники. На это направление приходится более 42% всех кредитных соглашений в отрасли и 32% от общего объема финансирования.

Речь идет о покупке грузовых автомобилей, экскаваторов, погрузчиков, автокранов, бетоносмесителей, башенных кранов и другой техники, необходимой для выполнения строительных работ.

Популярность программы "5-7-9%" остается высокой

По данным банка, почти треть кредитов строительным компаниям оформляется именно в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Чаще эти средства направляют на закупку техники и оборудования.

В то же время растет роль партнерских программ банков с производителями техники и местных грантовых программ. Пока такие инструменты уже формируют около 65% всех специализированных кредитных программ для предприятий строительной отрасли.

Энергоэффективность стала одним из приоритетов

Отдельным трендом является финансирование решений для энергетической автономности. Строительные компании все чаще инвестируют в генераторы, солнечные электростанции, системы накопления энергии и другое оборудование, помогающее обеспечить бесперебойную работу объектов.

По словам Оксаны Шульги, автономность и энергоэффективность постепенно переходят из категории дополнительных преимуществ в перечень базовых требований к современным жилым, коммерческим и социальным объектам.

Банки более тщательно оценивают проекты

Война существенно изменила подходы банков к финансированию строительных компаний. Теперь при принятии кредитных решений учитываются не только финансовые показатели бизнеса, но и расположение объекта, риски повреждения, наличие разрешительной документации и реалистичность завершения проекта.

Поэтому больше шансов на финансирование имеют проекты в центральных и западных регионах страны, где риски безопасности остаются ниже.

Сколько средств привлекают компании

Для малого и среднего бизнеса типичный размер кредита на приобретение техники составляет от 3 до 5 млн. грн. Крупные компании чаще привлекают до 30 млн. грн. для пополнения оборотных средств. Срок кредитования обычно составляет от одного до пяти лет в зависимости от целей финансирования.

По состоянию на июнь 2026 года, Глобус Банк заключил со строительными компаниями более 200 кредитных договоров на сумму более 700 млн грн.

Что следует учесть перед оформлением кредита

Перед обращением в банк строительным компаниям следует тщательно подготовиться, ведь от этого в значительной степени зависит быстрота принятия решения и условия финансирования.

Как отмечает Оксана Шульга, прежде всего, важно обеспечить прозрачность финансовой и юридической документации. Банки охотнее работают с компаниями, имеющими ясную финансовую отчетность, прогнозируемые денежные потоки и надлежащим образом оформленные документы.

Особое внимание на это следует обратить застройщикам жилья. По словам эксперта, для прохождения банковской аккредитации необходимо иметь полный пакет разрешительной документации без юридических рисков или неурегулированных вопросов.

Еще один совет – внимательно изучить все доступные варианты финансирования. Кроме стандартных банковских кредитов, компании могут использовать государственные программы поддержки, специальные программы для энергоэффективных проектов или партнерские решения, которые банки реализуют вместе с производителями и поставщиками техники.

"В некоторых случаях партнерские или специализированные программы могут быть дешевле стандартных кредитов на 3-7 процентных пунктов. Это позволяет существенно уменьшить расходы на обслуживание займа и направить больше средств на развитие бизнеса", - объясняет Оксана Шульга.

Она советует компаниям подходить к кредитованию максимально взвешенно: предварительно подготовить пакет документов, реально оценить потребность в финансировании и сравнить все доступные кредитные инструменты.

Напомним, в Украине объем выполненных строительных работ в 2026 году снизился на 4,7% по сравнению с прошлогодними данными.