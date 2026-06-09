Будівельні компанії стали брати більше кредитів на відновлення інфраструктури

Будівельний бізнес в Україні дедалі частіше залучає кредитні кошти для оновлення технічного парку, придбання сучасного обладнання та впровадження енергоефективних рішень. Одним із головних джерел фінансування для малого та середнього бізнесу залишається державна програма “Доступні кредити 5-7-9%”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на директорку департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку Оксану Шульгу.

За її словами, кредитування значною мірою пов’язане з потребами відбудови – і не лише житлової, а й із відновленням інфраструктури, соціальних об’єктів та виробничих потужностей.

При цьому, як зазначає експертка, змінились вимоги до будівництва, і наразі вони вимагають більшої енергоефективності, впровадження автономних джерел живлення та інших заходів, що покривають енергетичні ризики.

“Кредитування дедалі частіше спрямовується на придбання сучасної техніки, енергоефективного обладнання та впровадження рішень, які забезпечують автономність майбутніх житлових та інфраструктурних об’єктів”, — зазначила банкірка.

Найчастіше кредити беруть на спецтехніку

Найбільший попит серед будівельних компаній мають кредити на придбання та оновлення спецтехніки. На цей напрям припадає понад 42% усіх кредитних угод у галузі та 32% загального обсягу фінансування.

Йдеться про купівлю вантажних автомобілів, екскаваторів, навантажувачів, автокранів, бетонозмішувачів, баштових кранів та іншої техніки, необхідної для виконання будівельних робіт.

Популярність програми “5-7-9%” залишається високою

За даними банку, майже третина кредитів будівельним компаніям оформлюється саме в межах державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Найчастіше ці кошти спрямовують на закупівлю техніки та обладнання.

Водночас зростає роль партнерських програм банків із виробниками техніки та місцевих грантових програм. Наразі такі інструменти вже формують близько 65% усіх спеціалізованих кредитних програм для підприємств будівельної галузі.

Енергоефективність стала одним із пріоритетів

Окремим трендом є фінансування рішень для енергетичної автономності. Будівельні компанії все частіше інвестують у генератори, сонячні електростанції, системи накопичення енергії та інше обладнання, яке допомагає забезпечити безперебійну роботу об’єктів.

За словами Оксани Шульги, автономність і енергоефективність поступово переходять із категорії додаткових переваг у перелік базових вимог до сучасних житлових, комерційних та соціальних об’єктів.

Банки ретельніше оцінюють проєкти

Війна суттєво змінила підходи банків до фінансування будівельних компаній. Тепер під час ухвалення кредитних рішень враховуються не лише фінансові показники бізнесу, а й розташування об’єкта, ризики пошкодження, наявність дозвільної документації та реалістичність завершення проєкту.

Через це більше шансів на фінансування мають проєкти у центральних та західних регіонах країни, де безпекові ризики залишаються нижчими.

Скільки коштів залучають компанії

Для малого та середнього бізнесу типовий розмір кредиту на придбання техніки становить від 3 до 5 млн грн. Великі компанії частіше залучають до 30 млн грн для поповнення обігових коштів. Строк кредитування зазвичай складає від одного до п’яти років залежно від цілей фінансування.

Станом на червень 2026 року Глобус Банк уклав із будівельними компаніями понад 200 кредитних договорів на суму понад 700 млн грн.

Що варто врахувати перед оформленням кредиту

Перед зверненням до банку будівельним компаніям варто ретельно підготуватися, адже від цього значною мірою залежить швидкість ухвалення рішення та умови фінансування.

Як зазначає Оксана Шульга, насамперед важливо забезпечити прозорість фінансової та юридичної документації. Банки охочіше працюють із компаніями, які мають зрозумілу фінансову звітність, прогнозовані грошові потоки та належним чином оформлені документи.

Особливу увагу на це варто звернути забудовникам житла. За словами експертки, для проходження банківської акредитації необхідно мати повний пакет дозвільної документації без юридичних ризиків чи неврегульованих питань.

Ще одна порада – уважно вивчити всі доступні варіанти фінансування. Окрім стандартних банківських кредитів, компанії можуть скористатися державними програмами підтримки, спеціальними програмами для енергоефективних проєктів або партнерськими рішеннями, які банки реалізують разом із виробниками та постачальниками техніки.

“У деяких випадках партнерські чи спеціалізовані програми можуть бути дешевшими за стандартні кредити на 3-7 відсоткових пунктів. Це дозволяє суттєво зменшити витрати на обслуговування позики та спрямувати більше коштів на розвиток бізнесу”, – пояснює Оксана Шульга.

Вона радить компаніям підходити до кредитування максимально зважено: заздалегідь підготувати пакет документів, реально оцінити потребу у фінансуванні та порівняти всі доступні кредитні інструменти.

Нагадаємо, в Україні обсяг виконаних будівельних робіт у 2026 році зменшився на 4,7% порівняно з минулорічними даними.