Суд Люксембурга вынес еще одно решение в пользу Kernel Веревского – второе за последнюю неделю

20 марта 2026 года Апелляционный суд Люксембурга вынес очередное решение по делу об увеличении капитала Kernel Holding SA путем дополнительного выпуска акций. Суд отклонил требование группы миноритарных акционеров, владеющих 0,4% акций, и подтвердил законность предыдущего решения суда первой инстанции.

Суть судебного решения

Истцы требовали срочно остановить действие решений о докапитализации компании на сумму $60 млн, состоявшуюся в 2023 году. Суд постановил следующее:

истцы не предоставили доказательств нарушений со стороны совета директоров при проведении эмиссии акций;

не доказан факт неизбежного ущерба правам миноритарных акционеров;

требования по блокированию финансовых решений компании безосновательны;

апеллянты должны возместить Kernel все расходы, связанные с рассмотрением дела.

"Мы наблюдаем последовательную позицию Люксембурга : апелляционный суды подтверждает решение суда первой инстанции, полностью отклоняя требования группы агрессивных миноритарных акционеров, решивших парализовать в судебных процессах деятельность компании многочисленными юридическими исками. Компания не нарушала законодательство, и мы уверены в своей победе и в других продолжающихся процессах, в том числе относительно делистинг компании с Варшавской фондовой биржи", - прокомментировал директор по правовому обеспечению Kernel Артем Филипьев.

Детали дела

Противостояние началось в апреле 2023 году, когда Kernel объявил о планах выхода с Варшавской фондовой биржи (делистинг). Группа акционеров во главе с Павлом Бойко выступила против условий выкупа акций и начала судебные процессы.

В августе-сентябре 2023 ода. компания провела докапитализацию по требованию международных кредиторов для реструктуризации долгов в условиях войны. Миноритарные акционеры пытались заблокировать этот шаг, а также отменить решение годового собрания по финансовой отчетности и назначению аудиторов. По оценке юридического департамента Kernel успех таких исков мог привести к остановке корпоративного управления компанией.

Суды Люксембурга последовательно подтверждают правовую позицию Kernel. С декабря 2024 года вынесено уже четыре судебных решения в пользу Kernel.

О Kernel

Kernel является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в Украине, а также одним из ведущих поставщиков агропромышленной продукции на международном рынке.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировой рынок 8 млн. тонн агропродукции. На ее долю приходится 10% мирового экспорта подсолнечного масла. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). Компания выпускает продукцию под следующими торговыми марками: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак", Qlio, Marinado, Le Blanc, Premi и Kernel.

Kernel - лидер по внедрению инноваций для агропромышленного комплекса Украины. IT-технологии применяются на всех этапах – от выращивания сырья до реализации готовой продукции.

С основателем, председателем Совета директоров и главным акционером компании является бизнесмен, народный депутат Украины четырех созывов Андрей Веревский.

Напомним, 13 марта 2026 года Апелляционный суд Люксембурга рассмотрел жалобу группы миноритарных акционеров Kernel Holding SA.