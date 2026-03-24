Суд Люксембурга виніс ще одне рішення на користь Kernel Веревського – друге за останній тиждень

20 березня 2026 року Апеляційний суд Люксембурга виніс чергове рішення у справі щодо збільшення капіталу Kernel Holding S.A. шляхом додаткового випуску акцій. Суд відхилив вимогу групи міноритарних акціонерів, які володіють 0,4% акцій, і підтвердив законність попередньої ухвали суду першої інстанції.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Суть судового рішення

Позивачі вимагали терміново зупинити дію рішень про докапіталізацію компанії на суму $60 млн, що відбулася у 2023 році. Суд встановив наступне:

позивачі не надали доказів порушень з боку ради директорів при проведенні емісії акцій;

не доведено факт неминучої шкоди правам міноритарних акціонерів;

вимоги щодо блокування фінансових рішень компанії є безпідставними;

апелянти мають відшкодувати Kernel усі витрати, пов'язані з розглядом справи.

"Ми спостерігаємо послідовну позицію Люксембургу: апеляційний суди підтверджує рішення суду першої інстанції, повністю відхиляючи вимоги групи агресивних міноритарних акціонерів, які вирішили паралізувати в судових процесах діяльність компанії численними юридичними позовами. Компанія не порушувала законодавство, і ми впевнені у своїй перемозі і в інших процесах, які ще тривають, в тому числі щодо

делістингу компанії з Варшавської фондової біржі", — прокоментував директор з правового забезпечення Kernel Артем Філіп’єв.

Деталі справи

Протистояння почалося у квітні 2023 року, коли Kernel оголосив про плани виходу з Варшавської фондової біржі (делістинг). Група акціонерів на чолі з Павлом Бойком виступила проти умов викупу акцій та розпочала судові процеси.

У серпні-вересні 2023 року компанія провела докапіталізацію на вимогу міжнародних кредиторів для реструктуризації боргів в умовах війни. Міноритарні акціонери намагалися заблокувати цей крок, а також скасувати рішення річних зборів щодо фінансової звітності та призначення аудиторів. За оцінкою юридичного департаменту Kernel, успіх таких позовів міг призвести до зупинки корпоративного управління компанією.

Наразі суди Люксембурга послідовно підтверджують правову позицію Kernel. З грудня 2024 року винесено вже чотири судових рішення на користь Kernel.

Про Kernel

Kernel — найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні, а також один з провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світовий ринок 8 млн тонн агропродукції. На її частку припадає 10% світового експорту соняшникової олії. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE). Компанія випускає продукцію під наступними торговими марками: "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак", Qlio, Marinado, Le Blanc, Premi та Kernel.

Kernel є лідером із запровадження інновацій для агропромислового комплексу України. IT-технології застосовуються на всіх етапах — від вирощування сировини до реалізації готової продукції.

Засновником, головою Ради директорів та головним акціонером компаніє є бізнесмен, народний депутат України чотирьох скликань Андрій Веревський.

Нагадаємо, 13 березня 2026 року Апеляційний суд Люксембургу розглянув скаргу групи міноритарних акціонерів Kernel Holding S.A. Позивачі намагалися призупинити дію рішень Річних загальних зборів, прийнятих у грудні 2023 року, які стосувалися затвердження звітності за рік, призначення аудитора та продовження повноважень директорів.