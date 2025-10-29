Запланована подія 2

Суд наложил арест на средства компании "Тедис Украина" на общую сумму 548 млн грн: детали дела

Depositphotos

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд принял решение об аресте средств одного из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции ООО "Тедис Украина" на банковских счетах на общую сумму 548 миллионов гривен в пределах иска Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Этот шаг Антимонопольного комитета стал ответом на невыполнение предыдущего решения о штрафе.

По данным АМКУ хронология событий такова:

  • 17 марта 2021 Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Тедис Украина" на 274 млн грн за неполное исполнение решения от 2016 года;
  • 3 августа 2023 г. Верховный суд отказал "Тедис Украина" в кассационной жалобе, подтвердив обязанность компании уплатить этот штраф;
  • поскольку решение не было исполнено, в сентябре 2023 года АМКУ обратился в суд с иском о взыскании 274 млн грн штрафа и дополнительно 274 млн грн пени. Общая сумма иска составила 548 млн грн;
  • 10 сентября 2025 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск АМКУ в полном объеме, но компания обжаловала это решение в апелляционном порядке.

В связи с апелляцией АМКУ подал заявление об обеспечении иска. Апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворил это заявление и наложил арест на средства.

По информации АМКУ, арест является гарантией предстоящего исполнения судебного решения о взыскании 548 млн грн в государственный бюджет. Определение суда будет немедленно направлено в органы принудительного исполнения решений Министерства юстиции.

О " Тедис Украина "

ООО "Тедис Украина" - это один из крупнейших украинских дистрибьюторов табачных изделий и сопутствующих товаров, сотрудничающий с международными производителями, например Philip Morris International , Japan Tobacco и British American Tobacco.

По данным Youcontrol, компания была зарегистрирована в декабре 1999 года. Конечными бенефициарными владельцами являются Борис Кауфман, Тейлор Даксбери Ричард Марк и   Фэнхаллс Ричард Дориан.

Напомним, в феврале 2023 года детективы Бюро экономической безопасности инициировали арест более 450 легковых автомобилей и микроавтобусов, которые использовались дистрибьютором табачной продукции "Тедис Украина" , и суд такое ходатайство удовлетворил.

Автор:
Татьяна Ковальчук