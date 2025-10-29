- Категорія
Суд наклав арешт на кошти компанії "Тедіс Україна" на загальну суму 548 млн грн: деталі справи
Південно-західний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про арешт коштів одного з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції ТОВ "Тедіс Україна" на банківських рахунках на загальну суму 548 мільйонів гривень в межах позову Антимонопольного комітету України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.
Цей крок Антимонопольного комітету став відповіддю на невиконання компанією попереднього рішення про штраф.
За даними АМКУ хронологія подій така:
- 17 березня 2021 року Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274 млн грн за неповне виконання рішення від 2016 року;
- 3 серпня 2023 року Верховний суд відмовив "Тедіс Україна" у касаційній скарзі, підтвердивши обов’язок компанії сплатити цей штраф;
- оскільки рішення не було виконано, у вересні 2023 року АМКУ звернувся до суду з позовом про стягнення 274 млн грн штрафу та додатково 274 млн грн пені. Загальна сума позову склала 548 млн грн;
- 10 вересня 2025 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов АМКУ в повному обсязі, але компанія оскаржила це рішення в апеляційному порядку.
У зв’язку з апеляцією, АМКУ подав заяву про забезпечення позову. Апеляційний господарський суд повністю задовольнив цю заяву та наклав арешт на кошти.
За інформацією АМКУ, арешт є гарантією майбутнього виконання судового рішення про стягнення 548 млн грн до державного бюджету. Ухвала суду буде негайно направлена до органів примусового виконання рішень Міністерства юстиції.
Про "Тедіс Україна"
ТОВ "Тедіс Україна" — це один з найбільших українських дистриб'юторів тютюнових виробів та супутніх товарів, що співпрацює з міжнародними виробниками, як-от Philip Morris International, Japan Tobacco та British American Tobacco.
За даними Youcontrol, компанія була зареєстрована у грудні 1999 році. Кінцевими бенефіціарними власниками є Борис Кауфман, Тейлор Даксбері Річард Марк та Фенхаллс Річард Доріан.
Нагадаємо, у лютому 2023 року детективи Бюро економічної безпеки ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів та мікроавтобусів, що використовувалися дистриб’ютором тютюнової продукції "Тедіс Україна", і суд таке клопотання задовільнив.