Суд наклав арешт на кошти компанії "Тедіс Україна" на загальну суму 548 млн грн: деталі справи

Південно-західний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про арешт коштів одного з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції ТОВ "Тедіс Україна" на банківських рахунках на загальну суму 548 мільйонів гривень в межах позову Антимонопольного комітету України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Цей крок Антимонопольного комітету став відповіддю на невиконання компанією попереднього рішення про штраф.

За даними АМКУ хронологія подій така:

17 березня 2021 року Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274 млн грн за неповне виконання рішення від 2016 року;

3 серпня 2023 року Верховний суд відмовив "Тедіс Україна" у касаційній скарзі, підтвердивши обов’язок компанії сплатити цей штраф;

оскільки рішення не було виконано, у вересні 2023 року АМКУ звернувся до суду з позовом про стягнення 274 млн грн штрафу та додатково 274 млн грн пені. Загальна сума позову склала 548 млн грн;

10 вересня 2025 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов АМКУ в повному обсязі, але компанія оскаржила це рішення в апеляційному порядку.

У зв’язку з апеляцією, АМКУ подав заяву про забезпечення позову. Апеляційний господарський суд повністю задовольнив цю заяву та наклав арешт на кошти.

За інформацією АМКУ, арешт є гарантією майбутнього виконання судового рішення про стягнення 548 млн грн до державного бюджету. Ухвала суду буде негайно направлена до органів примусового виконання рішень Міністерства юстиції.

Про " Тедіс Україна "

ТОВ "Тедіс Україна" — це один з найбільших українських дистриб'юторів тютюнових виробів та супутніх товарів, що співпрацює з міжнародними виробниками, як-от Philip Morris International, Japan Tobacco та British American Tobacco.

За даними Youcontrol, компанія була зареєстрована у грудні 1999 році. Кінцевими бенефіціарними власниками є Борис Кауфман, Тейлор Даксбері Річард Марк та Фенхаллс Річард Доріан.

Нагадаємо, у лютому 2023 року детективи Бюро економічної безпеки ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів та мікроавтобусів, що використовувалися дистриб’ютором тютюнової продукції "Тедіс Україна", і суд таке клопотання задовільнив.