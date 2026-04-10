Суд назначил миллионный залог чиновнику "Укрзализныци", которого разоблачили на взятке

Заместителю директора департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця", разоблаченного на вымогательстве 100 000 долларов США от предпринимателя, избрана мера пресечения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суд назначил заключение под стражу с альтернативой внесения залога в размере 4,3 миллиона гривен.

Чиновнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, по данным следствия, фигурант требовал деньги от представителя предприятия по добыче гранитной продукции в Хмельницкой области за содействие в демонтаже и списании железнодорожного пути, который препятствовал расширению производства.

Заместитель директора департамента УЗ настаивал на передаче средств вперед. Его задержали при получении 100 тыс. долларов. Во время личного обыска изъяты наличные и собственноручно написанные расписки.

Реакция "Укрзализныци"

В "Укрзализныце" отреагировали на это и заявили о полном содействии правоохранительным органам после задержания одного из должностных лиц по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долларов США.

В компании отметили, что уже передали следователям все запрашиваемые материалы и находятся в постоянном контакте со следователями ДБР и Национальной полиции. Служба корпоративной безопасности "Укрзализныци" сотрудничает с правоохранителями по установлению всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фигурантов.

Также в компании сообщили о запуске внутренней служебной проверки по изложенным фактам. Чиновник, фигурирующий в деле, отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее прокуратура столицы сообщила о подозрении руководителю предприятия, организовавшего схему по присвоению 2,5 млн грн АО "Укрзализныця" при закупке запчастей для локомотивов в 2023 году.