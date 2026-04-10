Суд призначив мільйонну заставу посадовцю "Укрзалізниці", якого викрили на хабарі

Заступнику директора департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця", якого викрили на вимаганні 100 000 доларів США від підприємця, обрано запобіжний захід.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Суд призначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,3 мільйони гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, за даними слідства, фігурант вимагав гроші від представника підприємства з видобутку гранітної продукції на Хмельниччині за сприяння у демонтажі та списанні залізничної колії, яка перешкоджала розширенню виробництва.

Заступник директора департаменту УЗ наполягав на передачі коштів наперед. Його затримали під час отримання 100 тис. доларів. Під час особистого обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку.

Реакція "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" відреагували на це і заявили про повне сприяння правоохоронним органам після затримання одного з посадовців за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. доларів США.

У компанії зазначили, що вже передали слідчим усі запитувані матеріали та перебувають у постійному контакті зі слідчими ДБР та Національної поліції. Служба корпоративної безпеки "Укрзалізниці" співпрацює з правоохоронцями для встановлення всіх обставин справи та можливих додаткових фігурантів.

Також у компанії повідомили про запуск внутрішньої службової перевірки щодо викладених фактів. Посадовця, який фігурує у справі, відсторонено від виконання обов’язків.

Раніше прокуратура столиці повідомила про підозру керівнику підприємства, який організував схему з привласнення 2,5 млн грн АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі запчастин для локомотивів у 2023 році.