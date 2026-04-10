Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Суд призначив мільйонну заставу посадовцю "Укрзалізниці", якого викрили на хабарі

гривні
Суд заарештував заступника директора департаменту УЗ / Depositphotos

Заступнику директора департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця", якого викрили на вимаганні 100 000 доларів США від підприємця, обрано запобіжний захід. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Суд призначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,3 мільйони гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, за даними слідства, фігурант вимагав гроші від представника підприємства з видобутку гранітної продукції на Хмельниччині за сприяння у демонтажі та списанні залізничної колії, яка перешкоджала розширенню виробництва.

Заступник директора департаменту УЗ наполягав на передачі коштів наперед. Його затримали під час отримання 100 тис. доларів. Під час особистого обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку.

Реакція "Укрзалізниці" 

В "Укрзалізниці" відреагували на це і заявили про повне сприяння правоохоронним органам після затримання одного з посадовців за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. доларів США.

У компанії зазначили, що вже передали слідчим усі запитувані матеріали та перебувають у постійному контакті зі слідчими ДБР та Національної поліції. Служба корпоративної безпеки "Укрзалізниці" співпрацює з правоохоронцями для встановлення всіх обставин справи та можливих додаткових фігурантів.

Також у компанії повідомили про запуск внутрішньої службової перевірки щодо викладених фактів. Посадовця, який фігурує у справі, відсторонено від виконання обов’язків.

Раніше прокуратура столиці повідомила про підозру керівнику підприємства, який організував схему з привласнення 2,5 млн грн АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі запчастин для локомотивів у 2023 році.

Автор:
Тетяна Бесараб