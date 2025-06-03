Суд обязал "Укрзалізницю" вернуть водопроводную сеть городу в Волынской области

Хозяйственный суд Волынской области признал противоправным бездействие АО "Укрзалізници", что привело к передаче в коммунальную собственность Киверцовского городского совета объектов централизованных сетей водоснабжения и водоотведения вместе с обслуживающими зданиями, расположенными в городе Киверцы (Луцкий район).

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киверцовский городской совет.

История конфликта

Суть проблемы заключалась в том, что "Укрзалізниця" монополизировала артезианские скважины и приватизировала централизованную водопроводную сеть, которая строилась не только подразделениями предприятия, но и городскими коммунальными службами и, что важно, в значительной степени средствами самих жителей города через уличные кооперативы.

Ситуация осложнялась тем, что "Укрзализныця" устанавливала самые высокие тарифы в стране на услуги водоснабжения. К тому же сама водопроводная сеть была устаревшей, постоянно испытывала повреждения, а ее ремонт в основном ложился на плечи городских коммунальных предприятий и местных жителей.

Киверцовский городской совет неоднократно обращался в администрацию "Укрзализныци" и Кабинет Министров с просьбой передать водопроводную сеть в коммунальную собственность. Это позволило оперативно реагировать на аварийные ситуации и своевременно их ликвидировать. Однако, получая ответ только отговорки и отсутствие конструктивного диалога, городской совет решил обратиться в суд.

Что известно о системе водоснабжения в Киверцах

Централизованная система водоснабжения, которая в Киверцах, которая находилась в собственности "Укрзализныци", насчитывает 36 объектов недвижимости.

"Сети в критическом состоянии, нуждаются в ремонте, их ремонтируют за средства общины. "Укрзализныця" утверждает о том, что сети прибыльны и приносят ей доход", — заявил представитель Киверцовского горсовета Анатолий Кушнирук.

Обе стороны отмечали, что именно на правительство возложено право на передачу имущества из государственной в коммунальную собственность. Как выяснилось, Кабмин ранее утвердил документ, согласно которому "Укрзализныця" якобы уже давно должна была передать систему водоснабжения Киверцевской территориальной общине.

Напомним, Украина рискует столкнуться с нехваткой водных ресурсов в течение следующих 10-15 лет. Среди основных причин – изменение климата, значительные потери в системах водоснабжения и недостаточный уровень очистки сточных вод. Некоторые города будут получать воду почасово. Одесса, Херсон, Николаев — в зоне наибольшего риска.