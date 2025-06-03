Суд зобов'язав "Укрзалізницю" повернути водопровідну мережу місту у Волинській області

Господарський суд Волинської області визнав протиправною бездіяльність АТ "Українська залізниця", що призвело до передачі у комунальну власність Ківерцівської міської ради об'єктів централізованих мереж водопостачання та водовідведення, разом з обслуговуючими будівлями, розташованими в місті Ківерці (Луцький район).

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Ківерцівська міська рада.

Історія конфлікту

Суть проблеми полягала в тому, що залізниця монополізувала артезіанські свердловини та приватизувала централізовану водопровідну мережу, яка будувалася не лише підрозділами підприємства, а й міськими комунальними службами та, що важливо, значною мірою коштами самих мешканців міста через вуличні кооперативи.

Ситуація ускладнювалася тим, що "Укрзалізниця" встановлювала чи не найвищі тарифи в країні на послуги водопостачання. До того ж сама водопровідна мережа була застарілою, постійно зазнавала пошкоджень, а її ремонт здебільшого лягав на плечі міських комунальних підприємств та місцевих жителів.

Ківерцівська міська рада неодноразово зверталася до адміністрації "Укрзалізниці" та Кабінету Міністрів з проханням передати водопровідну мережу у комунальну власність. Це дозволило б оперативно реагувати на аварійні ситуації та своєчасно їх ліквідовувати. Однак, отримуючи у відповідь лише відмовки та відсутність конструктивного діалогу, міська рада вирішила звернутися до суду.

Що відомо про систему водопостачання в Ківерцях

Централізована система водопостачання, що в Ківерцях, яка перебувала у власності "Укрзалізниці", налічує аж 36 об’єктів нерухомості.

"Мережі в критичному стані, потребують ремонту, їх ремонтують за кошти громади. "Укрзалізниця" стверджує про те, що мережі є прибутковими і приносять їй дохід", – заявив представник Ківерцівської міської ради Анатолій Кушнірук.

Обидві сторони наголошували, що саме на уряд покладено право на передання майна з державної до комунальної власності. Як з’ясувалося, Кабмін раніше затвердив документ, за яким "Укрзалізниця" нібито вже давно мала передати систему водопостачання до Ківерцівської територіальної громади.

Нагадаємо, Україна ризикує зіткнутися з нестачею водних ресурсів протягом наступних 10–15 років. Серед основних причин — зміна клімату, значні втрати у системах водопостачання та недостатній рівень очищення стічних вод. Деякі міста будуть отримувати воду погодинно. Одеса, Херсон, Миколаїв — у зоні найбільшого ризику.