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700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено

700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено
Проблему скиду шахтних вод вирішено. Фото: Міністерство розвитку громад та регіонів.

Безперебійне водопостачання для більш ніж 700 тисяч жителів Криворізького району відновлено. Проблему скиду шахтних вод із Балки Свистунова успішно вирішено.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та регіонів.

Проблема скиду шахтних вод

Зазначається, що магістральний водогін Інгулець – Південне водосховище працюватиме без вимушених технологічних зупинок, забезпечуючи стабільне водопостачання регіону.

Це дозволить уникнути перебоїв, які раніше виникали через скидання забруднених шахтних вод із балки Свистунова до річки Інгулець, і значно покращить екологічний стан водойми.

Уточнюється, що шахтні води відводяться нижче водозабору, що забезпечує постійне подання якісної води мешканцям Кривого Рогу, Апостолового та Зеленодольської громади.

Фото 2 — 700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено
Фото 3 — 700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено
Фото 4 — 700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено
Фото 5 — 700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено
Фото 6 — 700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено
Фото 7 — 700 тисяч жителів Криворізького району забезпечені водопостачанням: яку проблему усунено

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення. Документ визначає процедуру моніторингу, організацію взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також забезпечення органів влади інформацією для прийняття управлінських рішень.

Автор:
Ольга Опенько