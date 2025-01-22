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700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена
Бесперебойное водоснабжение для более 700 тысяч жителей Криворожского района восстановлено. Проблема сброса шахтных вод с Балки Свистунова успешно решена.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и регионов.
Проблема сброса шахтных вод
Отмечается, что магистральный водопровод Ингулец – Южное водохранилище будет работать без вынужденных технологических остановок, обеспечивая стабильное водоснабжение региона.
Это позволит избежать перебоев, ранее возникавших из-за сброса загрязненных шахтных вод с балки Свистунова к реке Ингулец, и значительно улучшит экологическое состояние водоема.
Уточняется, что шахтные воды отводятся ниже водозабора, что обеспечивает постоянную подачу качественной воды жителям Кривого Рога, Апостолового и Зеленодольского общества.
Напомним, Кабинет министров утвердил порядок осуществления государственного мониторинга в сферах питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотведения. Документ определяет процедуру мониторинга, организацию взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение органов власти информацией для принятия управленческих решений.