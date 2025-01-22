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700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена

700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена
Проблема сброса шахтных вод решена. Фото: Министерство развития общин и регионов.

Бесперебойное водоснабжение для более 700 тысяч жителей Криворожского района восстановлено. Проблема сброса шахтных вод с Балки Свистунова успешно решена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и регионов.

Проблема сброса шахтных вод

Отмечается, что магистральный водопровод Ингулец – Южное водохранилище будет работать без вынужденных технологических остановок, обеспечивая стабильное водоснабжение региона.

Это позволит избежать перебоев, ранее возникавших из-за сброса загрязненных шахтных вод с балки Свистунова к реке Ингулец, и значительно улучшит экологическое состояние водоема.

Уточняется, что шахтные воды отводятся ниже водозабора, что обеспечивает постоянную подачу качественной воды жителям Кривого Рога, Апостолового и Зеленодольского общества.

Фото 2 — 700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена
Фото 3 — 700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена
Фото 4 — 700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена
Фото 5 — 700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена
Фото 6 — 700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена
Фото 7 — 700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок осуществления государственного мониторинга в сферах питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотведения. Документ определяет процедуру мониторинга, организацию взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение органов власти информацией для принятия управленческих решений.

Автор:
Ольга Опенько