700 тысяч жителей Криворожского района обеспечены водоснабжением: какая проблема устранена

Бесперебойное водоснабжение для более 700 тысяч жителей Криворожского района восстановлено. Проблема сброса шахтных вод с Балки Свистунова успешно решена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и регионов.

Проблема сброса шахтных вод

Отмечается, что магистральный водопровод Ингулец – Южное водохранилище будет работать без вынужденных технологических остановок, обеспечивая стабильное водоснабжение региона.

Это позволит избежать перебоев, ранее возникавших из-за сброса загрязненных шахтных вод с балки Свистунова к реке Ингулец, и значительно улучшит экологическое состояние водоема.

Уточняется, что шахтные воды отводятся ниже водозабора, что обеспечивает постоянную подачу качественной воды жителям Кривого Рога, Апостолового и Зеленодольского общества.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок осуществления государственного мониторинга в сферах питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотведения. Документ определяет процедуру мониторинга, организацию взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение органов власти информацией для принятия управленческих решений.