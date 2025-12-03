Суд оштрафовал экспортера на 498 млн грн за поддельные документы при экспорте зерна

Центральный районный суд города Николаева наложил штрафы и взыскания на общую сумму более 498 миллионов гривен на экспортера, перемещавшего зерно за границу по фиктивным документам.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу.

Схему разоблачили работники Южной таможни.

Таможенники обнаружили, что компания подала в таможенное оформление документы с недостоверными данными об иностранном получателе груза. Согласно проверке, компания-получатель на момент оформления была официально ликвидирована.

Речь идет об экспорте мягкой пшеницы, семян рапса, ячменя (не семенного) и желтого гороха общим весом более 27,8 тыс. тонн и стоимостью 249,4 млн грн, которые в 2021 году отправлялись морским транспортом за границу.

По результатам рассмотрения дела суд установил, что руководитель предприятия представил контракты, счета-фактуры и декларации с ложной информацией о получателе товара. Представители таможни доказали умышленный характер действий и отсутствие реальной хозяйственной деятельности предприятия.

Руководствуясь статьей 483 Таможенного кодекса Украины, Центральный районный суд г. Николаева постановил наложить штраф в размере 100% от стоимости товаров — 249,4 млн грн и применить взыскание суммы, эквивалентной стоимости товаров, вместо конфискации — еще 249,4 млн грн. То есть, общая сумма штрафа составила более 498 млн. грн.

