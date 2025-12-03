Суд оштрафував експортера на 498 млн грн за підроблені документи при експорті зерна

Центральний районний суд міста Миколаєва наклав штрафи та стягнення на загальну суму понад 498 мільйонів гривень на експортера, який переміщував зерно за кордон за фіктивними документами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

Схему викрили працівники Південної митниці.

Митники виявили, що компанія подала до митного оформлення документи з недостовірними даними про іноземного одержувача вантажу. Згідно з перевіркою, компанія-отримувач на момент оформлення була офіційно ліквідованою.

Йдеться про експорт м’якої пшениці, насіння ріпаку, ячменю (не насіннєвого) та жовтого гороху загальною вагою понад 27,8 тис. тонн та вартістю 249,4 млн грн, які у 2021 році відправлялися морським транспортом за кордон.

За результатами розгляду справи суд встановив, що керівник підприємства подав контракти, рахунки-фактури та декларації з неправдивою інформацією про отримувача товару. Представники митниці довели умисний характер дій та відсутність реальної господарської діяльності підприємства.

Керуючись статтею 483 Митного кодексу України, Центральний районний суд м. Миколаєва постановив накласти штраф у розмірі 100% вартості товарів — 249,4 млн грн та застосувати стягнення суми, еквівалентної вартості товарів, замість конфіскації — ще 249,4 млн грн. Тобто, загальна сума штрафу склала понад 498 млн грн.

Додамо, у листопаді 2025 року Україна продемонструвала зростання агроекспорту, відвантаживши на зовнішні ринки 5 мільйонів тонн агропродукції. Цей показник на 12,0% перевищує обсяги, досягнуті у попередньому місяці.