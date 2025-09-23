Запланована подія 2

Суд открыл дело о банкротстве кредитного союза: что известно

Ликвидация кредитного союза "Менчул" / НБУ

Хозяйственный суд Закарпатской области признал кредитный союз "Менчул" банкротом и открыл ликвидационную процедуру по заявлению Национального банка Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Банкротство кредитного союза

Хозяйственный суд Закарпатской области постановлением от 15 сентября 2025 признал банкротом кредитный союз "Менчул" и начал ликвидационную процедуру. Информация об этом обнародована на официальном сайте Верховного Суда.

Национальный банк Украины отмечает, что кредиторы союза "Менчул" могут подавать письменные заявления с требованиями кредитного союза в течение 30 дней с момента официального обнародования объявления на сайте Верховного Суда.

Ранее, 22 июля 2025 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении кредитного союза "Менчул" к категории неплатежеспособных и отзыву лицензии на осуществление деятельности.

Что известно о кредитном союзе

Согласно данным YouСontrol, юридическое лицо КС "Мэнчул" было зарегистрировано в 2004 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 0 грн.

На момент последнего обновления данных 22.09.2025 состояние юридического лица - "есть сведения портала "судебная власть" по делу о банкротстве и/или процедуре санации до открытия производства по делу о банкротстве".

Уполномоченным лицом юридического лица КС "Менчул" Григорьев Валерий Васильевич.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз – это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Автор:
Ольга Опенько