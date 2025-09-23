Суд відкрив справу про банкрутство кредитної спілки: що відомо

Господарський суд Закарпатської області визнав кредитну спілку “Менчул” банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру за заявою Національного банку України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Банкрутство кредитної спілки

Господарський суд Закарпатської області постановою від 15 вересня 2025 року визнав банкрутом кредитну спілку "Менчул" та розпочав ліквідаційну процедуру. Інформацію про це оприлюднено на офіційному сайті Верховного Суду.

Національний банк України наголошує, що кредитори спілки "Менчул" можуть подавати письмові заяви з вимогами до кредитної спілки протягом 30 днів з моменту офіційного оприлюднення оголошення на сайті Верховного Суду.

Раніше, 22 липня 2025 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення кредитної спілки "Менчул" до категорії неплатоспроможних та відкликання ліцензії на здійснення діяльності.

Що відомо про кредитну спілку

Зігдно з даними YouСontrol, юридична особа КС "Менчул" було зареєстровано в 2004 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0 грн.

На момент останнього оновлення даних 22.09.2025 стан юридичної особи - "є відомості порталу "судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство".

Уповноваженою особою юридичної особи КС "Менчул" є Григор'єв Валерій Васильович.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

