Суд открыл дело о банкротстве кредитного союза в Херсонской области: что известно

суд
Кредиторам союза "Единство" дали 30 дней на предоставление требований / НБУ

Нацбанк инициировал банкротство кредитного союза "Единство". Хозяйственный суд Одессы открыл производство, а кредиторам дали 30 дней на предоставление требований.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

НБУ инициировал банкротство кредитного союза

В Херсонской области кредитный союз "Единство" официально находится в процедуре банкротства. Решение об открытии дела принял Хозяйственный суд Одессы 16 сентября 2025 по заявлению Национального банка Украины.

У кредиторов учреждения есть 30 дней с момента публикации объявления на сайте Верховного Суда, чтобы подать свои заявления с требованиями.

Напомним, в конце июля 2025 года НБУ признал кредитный союз "Единство" неплатежеспособным и отозвал его лицензию. Последующая ликвидация происходит по правилам Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Что известно о кредитном союзе?

Согласно данным YouControl, кредитный союз "Единство" был зарегистрирован в 2004 году. Уставный капитал – 0 грн.

По состоянию на 23 сентября 2025 года юридическое лицо определено как "приостановлено".

Уполномоченными лицами общества были Полюхович Вячеслав Петрович и Михайловский Сергей Владимирович.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.

Автор:
Ольга Опенько