Суд відкрив справу про банкрутство кредитної спілки на Херсонщині: що відомо

суд
Кредиторам спілки "Єдність" дали 30 днів на подання вимог / НБУ

Нацбанк ініціював банкрутство кредитної спілки “Єдність”. Господарський суд Одеси відкрив провадження, а кредиторам дали 30 днів на подання вимог.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ ініціював банкрутство кредитної спілки

У Херсонській області кредитна спілка "Єдність" офіційно перебуває в процедурі банкрутства. Рішення про відкриття справи ухвалив Господарський суд Одеси 16 вересня 2025 року за заявою Національного банку України.

Кредитори установи мають 30 днів від моменту публікації оголошення на сайті Верховного Суду, щоб подати свої заяви з вимогами.

Нагадаємо, наприкінці липня 2025 року НБУ визнав кредитну спілку "Єдність" неплатоспроможною та відкликав її ліцензію. Подальша ліквідація відбувається за правилами Кодексу України з процедур банкрутства.

Що відомо про кредитну спілку? 

Згідно з даними YouControl, кредитна спілка "Єдність" була зареєстрована в 2004 році. Статутний капітал -  0 грн.

Станом на 23 вересня 2025 року юридичну особу визначено як "припинено".

Уповноваженими особами спілки були Полюхович В’ячеслав Петрович та Михайловський Сергій Володимирович.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.

Автор:
Ольга Опенько