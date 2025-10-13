Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Суд передал ТРЦ "Гулливер" в Киеве государственным банкам

ТРЦ "Гулливер"
ТРЦ "Гулливер". Фото: gullivercenter.com

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) прекратило конкурсную процедуру в системе Prozorro по поиску управляющего арестованным ТРЦ «Гулливер» в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что актив был передан в управление АРМА в 2017 году как связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, в рамках уголовного производства по незаконному присвоению средств государственных банков.

Задачей АРМА было обеспечить сохранение и надлежащее управление этим активом до окончательного определения его правового статуса.

Суды приняли решение, которыми установлено, что доля в собственности ТРЦ "Гулливер" принадлежит государственным банкам-кредиторам, а не лицам, связанным с Януковичем.

Что предшествовало

Напомним, 26 июля   2025 государственные банки   получили право собственности на торгово-офисный комплекс   "Гулливер"  после завершения   процедуры принудительного взыскания ипотеки   из-за долгов   владельца, то есть   компании "Три О".  

Сбербанку принадлежит 80%, а Укрэксимбанку – 20%.   Причиной стало то, что заемщик прекратил обслуживание кредитов, которые принимал еще в 2006 году, а   ТРЦ был обеспечением по   кредитами .

В прошлом году   АРМА оценила здание в 7,6 млрд грн   (менее $200 млн), хотя долг "Три О" после реструктуризации 2020 года составлял значительно больше - $675 млн.

Сейчас идет процесс передачи управления от предыдущего владельца к соединенной управленческой команде государственных банков.

Руководство ТРЦ "Гулливер" обвиняют в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ "Гулливер", из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

24 апреля того же года Офис генерального прокурора инициировал   передачу ТРЦ "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в АРМА. в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.

Автор:
Светлана Манько