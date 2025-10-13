Запланована подія 2

Суд передав ТРЦ "Гулівер" у Києві державним банкам

ТРЦ "Гулівер"
ТРЦ "Гулівер". Фото: gullivercenter.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурсну процедуру  у системі Prozorro з пошуку управителя арештованого ТРЦ "Гулівер" у Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що актив було передано в управління АРМА у 2017 році як пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне привласнення коштів державних банків.

Завданням АРМА було забезпечити збереження та належне управління цим активом до остаточного визначення його правового статусу.

Наразі суди ухвалили рішення, якими встановлено, що частка у власності ТРЦ "Гулівер" належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов’язаним із Януковичем.

Що передувало

Нагадаємо, 26 липня 2025 року державні банки отримали право власності на торгово-офісний комплекс "Гулівер"  після завершення процедури примусового стягнення іпотеки через борги власника, тобто компанії "Три О". 

Ощадбанку належить 80%, а Укрексімбанку – 20%. Причиною стало те, що позичальник припинив обслуговування кредитів, які брав ще у 2006 році, а ТРЦ був забезпеченням за кредитами.

Торік АРМА оцінило будівлю у 7,6 млрд грн (менше ніж $200 млн), хоча борг "Три О" після реструктуризації 2020 року складав значно більше  $675 млн.

Наразі відбувається процес передачі управління від попереднього власника до з’єднаної управлінської команди державних банків.

Керівництво ТРЦ "Гулівер" звинувачують у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ "Гулівер", через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

24 квітня того ж року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до АРМА. в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.

Автор:
Світлана Манько