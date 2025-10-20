Суд подтвердил конфискацию разрешения на добычу гранита в Житомирской области: детали

20 октября вступило в законную силу решение Хозяйственного суда города Киева о взыскании в доход государства специального разрешения, предоставленного АО "Коростенский карьер" на добычу гранитов месторождения Коростенское (Стремигородское) в Житомирской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Отмечается, что Северный апелляционный суд постановил оставить упомянутое решение первой инстанции без изменений.

Постановление еще может быть обжаловано, однако уже вступило в законную силу.

Издание напоминает, что в феврале этого года суд конфисковал спецразрешение на Коростенское (Стремигородское) месторождение гранитов, применив последствия ничтожности сделок, заключенных в 2024 году по отчуждению разрешения № 634 от АО "Коростенский карьер" подсанкционного Игоря Наулма "Новел Пром" к ООО "Коростенская добывающая компания" Сергея Шапрана.

Также было взыскано в доход государства 3,1 млн грн, которые должны быть уплачены за спецразрешение во время перепродажи.

В мае по другому делу суд признал недействительными аналогичные договоры по отчуждению двух спецразрешений ЧАО "Пинязевицкий карьер" (подсанкционной Елены Калпы) через ООО "Новел Пром" к ООО "Малинская добывающая компания" (Сергия Шапрана).

Кроме этого, продолжается обжалование продажи разрешения ЧАО "Малинский камнедробильный завод" (МКДЗ).

Все эти предприятия входили в группу U nigran (" Юнигран") Игоря Наумца.

О "Юнигране"

Активы компании "Юнигран" принадлежали российскому бизнесмену-беглецу Игорю Наумцу.

Компания владела 4 разрешениями на добычу гранита и других полезных ископаемых в Житомирской области:

Коростенский карьер – добыча гранита.

Малинский камнедробильный завод – добыча гранита.

Пинязевичский карьер (два отдельных разрешения) – добыча гранита, анортозита, габбро и монцонита.

12 мая 2023 года указом президента Владимира Зеленского №279/2023 было введено в действие решение СНБО по применению и внесению изменений в персональные санкции в отношении Игоря Наумца. Эти санкции предусматривали аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, полученных компаниями, подконтрольными этим двум лицам.

16 ноября столичный Печерский районный суд 8 определениями наложил аресты на все имущество компаний всей группы "Юнигран".

По решению суда АРМА получило в управление активы группы компаний корпорации "Юнигран".