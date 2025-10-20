- Категория
Суд подтвердил конфискацию разрешения на добычу гранита в Житомирской области: детали
20 октября вступило в законную силу решение Хозяйственного суда города Киева о взыскании в доход государства специального разрешения, предоставленного АО "Коростенский карьер" на добычу гранитов месторождения Коростенское (Стремигородское) в Житомирской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.
Отмечается, что Северный апелляционный суд постановил оставить упомянутое решение первой инстанции без изменений.
Постановление еще может быть обжаловано, однако уже вступило в законную силу.
Издание напоминает, что в феврале этого года суд конфисковал спецразрешение на Коростенское (Стремигородское) месторождение гранитов, применив последствия ничтожности сделок, заключенных в 2024 году по отчуждению разрешения № 634 от АО "Коростенский карьер" подсанкционного Игоря Наулма "Новел Пром" к ООО "Коростенская добывающая компания" Сергея Шапрана.
Также было взыскано в доход государства 3,1 млн грн, которые должны быть уплачены за спецразрешение во время перепродажи.
В мае по другому делу суд признал недействительными аналогичные договоры по отчуждению двух спецразрешений ЧАО "Пинязевицкий карьер" (подсанкционной Елены Калпы) через ООО "Новел Пром" к ООО "Малинская добывающая компания" (Сергия Шапрана).
Кроме этого, продолжается обжалование продажи разрешения ЧАО "Малинский камнедробильный завод" (МКДЗ).
Все эти предприятия входили в группу U nigran (" Юнигран") Игоря Наумца.
О "Юнигране"
Активы компании "Юнигран" принадлежали российскому бизнесмену-беглецу Игорю Наумцу.
Компания владела 4 разрешениями на добычу гранита и других полезных ископаемых в Житомирской области:
- Коростенский карьер – добыча гранита.
- Малинский камнедробильный завод – добыча гранита.
- Пинязевичский карьер (два отдельных разрешения) – добыча гранита, анортозита, габбро и монцонита.
12 мая 2023 года указом президента Владимира Зеленского №279/2023 было введено в действие решение СНБО по применению и внесению изменений в персональные санкции в отношении Игоря Наумца. Эти санкции предусматривали аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, полученных компаниями, подконтрольными этим двум лицам.
16 ноября столичный Печерский районный суд 8 определениями наложил аресты на все имущество компаний всей группы "Юнигран".
По решению суда АРМА получило в управление активы группы компаний корпорации "Юнигран".