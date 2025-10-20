Суд підтвердив конфіскацію дозволу на видобування граніту в Житомирській області: деталі

20 жовтня набуло законної сили рішення Господарського суду міста Києва про стягнення в дохід держави спеціального дозволу, наданого АТ "Коростенський карʼєр" на видобування гранітів родовища Коростенське (Стремигородське) в Житомирській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що Північний апеляційний суд постановив залишити згадане рішення суду першої інстанції без змін.

Постанова ще може бути оскаржена, проте вже набрала законної сили.

Видання нагадує, що у лютому цього року суд конфіскував спецдозвіл на Коростенське (Стремигородське) родовище гранітів, застосувавши наслідки нікчемності угод, укладених в 2024 року щодо відчуження дозволу № 634 від АТ "Коростенський карʼєр" підсанкційного Ігоря Наумця до ТОВ "Новел Пром" Марка Трабулсі і в подальшому від ТОВ "Новел Пром" до ТОВ "Коростенська видобувна компанія" Сергія Шапрана.

Також було стягнуто в дохід держави 3,1 млн грн, які мали бути сплачені за спецдозвіл під час перепродажу.

В травні в іншій справі суд визнав недійсними аналогічні договори щодо відчуження двох спецдозволів ПрАТ "Пинязевицький карʼєр" (підсанкційної Елени Калпи) через ТОВ "Новел Пром" до ТОВ "Малинська видобувна компанія" (Сергія Шапрана).

Крім цього, наразі триває оскарження продажу дозволу ПрАТ "Малинський каменедробильний завод" (МКДЗ).

Всі ці підприємства входили до групи Unigran ("Юнігран") Ігоря Наумця.

Про "Юнігран"

Активи компанії "Юнігран" належали російському бізнесмену-втікачу Ігорю Наумцю.

Компанія володіла 4 дозволами на видобуток граніту та інших корисних копалин у Житомирській області:

Коростенський кар'єр – видобування граніту.

Малинський каменедробильний завод – видобування граніту.

Пинязевицький кар'єр (два окремі дозволи) – видобування граніту, анортозиту, габро і монцоніту.

12 травня 2023 року указом президента Володимира Зеленського №279/2023 було введено в дію рішення РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних санкцій щодо Ігоря Наумця. Ці санкції передбачали анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержаних компаніями, що підконтрольні цим двом особам.

16 листопада столичний Печерський районний суд 8 ухвалами наклав арешти на все майно компаній всієї групи "Юнігран".

За рішенням суду АРМА отримало в управління активи групи компаній корпорації "Юнігран".