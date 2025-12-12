Суд подтвердил законность автоматических штрафов за перегрузку транспорта: кто и сколько должен платить

Конституционный Суд Украины (КСУ) 11 декабря подтвердил законность ключевых норм Кодекса об административных правонарушениях, касающихся габаритно-весового контроля, в частности, перегрузки грузовиков, зафиксированные автоматическими системами взвешивания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение КСУ.

Кто ответственен за нарушение?

Первый сенат Конституционного Суда Украины рассмотрел дело по конституционным жалобам трех граждан по поводу автоматических штрафов, которые были наложены за нарушение габаритно-весового контроля.

Согласно принятому решению, суд определил, что владельцы грузовиков ответственны за все нарушения, зафиксированные автоматически. Владелец может избежать ответственности только в том случае, если он предварительно внес данные о фактическом пользователе (водителе) транспортного средства.

КСУ пояснил, что такое нормирование оправдано: "Суд считает, что в части первой статьи 143 Кодекса заложена презумпция факта, согласно которой ответственное лицо на момент правонарушения prima facie (на первый взгляд) считает управляющим транспортным средством".

Это согласуется с необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения и защитить интересы общества, ведь перегруженные автомобили наносят огромный ущерб дорожному полотну.

"Суд отмечает, что владельцы транспортных средств или уполномоченные ими лица обязаны добросовестно и неукоснительно соблюдать установленные действующим законодательством в сфере безопасности на автомобильном транспорте правила и ограничения относительно габаритно-весовых норм транспортных средств. Эксплуатация транспортных средств не должна наносить ущерб другим участникам дорожного", — отметили в КСУ.

Какие штрафы за перегрузку?

Из аконы по осуществлению габаритно-весового контроля вступили в силу с 1 октября 2021 года. Они распространяются на все транспортные средства украинских и иностранных перевозчиков, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и грузов на территории Украины, а также на грузоотправителей. За нарушение предусмотрены следующие штрафы:

8 500 грн – превышение габаритно-весовых (ХВК) норм на 5-10%;

17 000 грн – превышение на 10-20%;

34 000 грн – превышение на 20-30%;

51 000 грн - превышение более чем на 30%;

51 000 грн – уклонение от прохождения габаритно-весового контроля, превышение скорости, нарушений требований дорожных знаков и разметки, совершение правонарушений в зоне ГИК.

Штраф посылается по почте пользователь у транспортного средства - физлиц и или руководитель у юрлица - рекомендованным письмом. Письмо содержит постановление и реквизиты для оплаты штрафа. Штраф нужно оплатить в течение 10 дней со дня получения уведомления. Решение может быть обжаловано в суде.

Напомним, согласно данным " Укртрансбезопасности ", за пять месяцев 2025 года системы автоматического взвешивания транспорта в движении Weigh-In-Motion (WIM) зафиксировали более 2,4 тысяч нарушений на почти 30 млн грн.