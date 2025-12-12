Суд підтвердив законність автоматичних штрафів за перевантаження транспорту: хто і скільки має платити

Конституційний Суд України (КСУ) 11 грудня підтвердив законність ключових норм Кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуються габаритно-вагового контролю, зокрема перевантаження вантажівок, зафіксовані автоматичними системами зважування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення КСУ.

Хто відповідальний за порушення?

Перший сенат Конституційного Суду України розглянув справу за конституційними скаргами трьох громадян щодо автоматичних штрафів, які були накладені за порушення габаритно-вагового контролю.

Відповідно до ухваленого рішення, суд визначив, що власники вантажівок є відповідальними за всі порушення, зафіксовані автоматично. Власник може уникнути відповідальності лише у тому випадку, якщо він попередньо вніс дані про фактичного користувача (водія) транспортного засобу.

КСУ пояснив, що таке унормування є виправданим: "Суд вважає, що в частині першій статті 143 Кодексу закладено презумпцію факту, за якою відповідальну особу на момент правопорушення prima facie (на перший погляд) вважають такою, що керувала транспортним засобом".

Це узгоджується із потребою забезпечити безпеку дорожнього руху та захистити інтереси суспільства, адже перевантажені автомобілі завдають величезної шкоди дорожньому полотну.

"Суд наголошує, що власники транспортних засобів або уповноважені ними особи зобов’язані добросовісно й неухильно дотримуватись установлених чинним законодавством у сфері безпеки на автомобільному транспорті правил та обмежень щодо габаритно-вагових норм транспортних засобів. Експлуатація транспортних засобів не повинна завдавати шкоди іншим учасникам дорожнього руху, суспільству та державі", — зазначили в КСУ.

Які штрафи за перевантаження?

Закони щодо здійснення габаритно-вагового контролю набули чинності з 1 жовтня 2021 року. Вони поширюються на усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів і вантажів на території України, а також на вантажовідправників. За порушення передбачено такі штрафи:

8 500 грн - перевищення габаритно-вагових (ГВК) норм на 5-10%;

17 000 грн - перевищення на 10-20%;

34 000 грн - перевищення на 20-30%;

51 000 грн - перевищення на понад 30%;

51 000 грн - ухилення від проходження габаритно-вагового контролю, перевищення швидкості, порушень вимог дорожніх знаків та розмітки, вчинення правопорушень в зоні ГВК.

Штраф надсилається поштою користувачу транспортного засобу - фізичній особі або керівнику юрособи — рекомендованим листом. Лист містить постанову та реквізити для оплати штрафу. Штраф потрібно оплатити протягом 10 днів з дня отримання повідомлення. Рішення може оскаржити в суді.

Нагадаємо, згідно із даними "Укртрансбезпеки", за п'ять місяців 2025 року системи автоматичного зважування транспорту в русі Weigh-In-Motion (WIM) зафіксували понад 2,4 тисячі порушень на майже 30 млн грн.