Суда, авто, недвижимость: активы коллаборанта передадут АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы коллаборанта, подозреваемого в государственной измене.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По информации правоохранителей, подозреваемый, имея специальную подготовку и профессиональный опыт работы в правоохранительных органах, сознательно перешел на сторону врага и способствовал деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории.

Какое имущество разыскали

Специалисты АРМА провели тщательный анализ имеющейся информации о подозреваемом и его имущественном состоянии.

В результате проведенной розыскной работы было обнаружено и разыскано:

7 объектов жилой недвижимости;

12 земельных участков;

3 единицы автомобильного транспорта;

1 морское судно;

2 единицы речного транспорта;

имущественные права интеллектуальной собственности;

денежные средства по счетам в банковских учреждениях.

Выявленные активы будут арестованы по решению суда и переданы в управление АРМА, что позволит сохранить их экономическую ценность для государства.

Ранее АРМА разыскало и списало более 9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений.