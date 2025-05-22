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Суда, авто, недвижимость: активы коллаборанта передадут АРМА

АРМА разыскало активы коллаборанта, подозреваемого в государственной измене
АРМА разыскало активы коллаборанта, подозреваемого в государственной измене

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы коллаборанта, подозреваемого в государственной измене.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По информации правоохранителей, подозреваемый, имея специальную подготовку и профессиональный опыт работы в правоохранительных органах, сознательно перешел на сторону врага и способствовал деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории.

Какое имущество разыскали

Специалисты АРМА провели тщательный анализ имеющейся информации о подозреваемом и его имущественном состоянии.

В результате проведенной розыскной работы было обнаружено и разыскано:

  • 7 объектов жилой недвижимости;
  • 12 земельных участков;
  • 3 единицы автомобильного транспорта;
  • 1 морское судно;
  • 2 единицы речного транспорта;
  • имущественные права интеллектуальной собственности;
  • денежные средства по счетам в банковских учреждениях.

Выявленные активы будут арестованы по решению суда и переданы в управление АРМА, что позволит сохранить их экономическую ценность для государства.

Ранее АРМА разыскало и списало более 9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений.

Автор:
Светлана Манько