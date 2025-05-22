Судна, авто, нерухомість: активи колаборанта передадуть АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи колаборанта, підозрюваного у державній зраді.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний, маючи спеціальну підготовку та професійний досвід роботи в правоохоронних органах, свідомо перейшов на бік ворога та сприяв діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території.

Яке майно розшукали

Фахівці АРМА провели ретельний аналіз наявної інформації щодо підозрюваного та його майнового стану.

У результаті проведеної розшукової роботи було виявлено та розшукано:

7 об'єктів житлової нерухомості;

12 земельних ділянок;

3 одиниці автомобільного транспорту;

1 морське судно;

2 одиниці річкового транспорту;

майнові права інтелектуальної власності;

грошові кошти на рахунках у банківських установах.

Виявлені активи будуть арештовані за рішенням суду та передані в управління АРМА, що дозволить зберегти їхню економічну цінність для держави.

Раніше АРМА розшукало та списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів.