Сумской государственный университет получил более 130 тыс. грн на развитие стартап-школы

Сумской государственный университет в рамках проекта национальной сети стартап-школ получил 133 000 гривен. Эти деньги направят на развитие инноваций и проведения учебных мероприятий.

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Об этом Delo.ua сообщили в СумГУ.

Отмечается, что в рамках проекта национальной сети стартап-школ, в которой принимают участие 23 вуза, в том числе СумГУ, должны состояться 20 мероприятий популяризационного и образовательного характера до 2026 года. Сумской государственный университет уже провел два соответствующих мероприятия, которые посетили 30 гостей. К ним присоединились три компании-партнера.

Сумской государственный университет до июля 2025 года планирует провести еще шесть таких мероприятий, которые, по планам университета, должны посетить 200 человек. Объем привлеченных инвестиций стартапами составляет 133 тысячи гривен. Кроме того, еще 550 тысяч гривен выделят на покупку современного оборудования.

В то же время инвестирование на базе СумГУ в стартапы началось еще 10 лет назад. С 2015 года общее финансирование в виде грантов на развитие инфраструктуры и проектов составило 36,5 млн. гривен.

Кроме того, СумГУ попал в топ-150 самых перспективных молодых университетов в мире по рейтингу QS. Университеты в этом рейтинге отмечаются быстрым академическим ростом, научными достижениями, международной активностью, инновационностью и репутацией среди работодателей.

Напомним, бизнес-акселератор Украинского католического университета запустил уже более 50 стартапов.