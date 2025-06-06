Сумський державний університет отримав понад 130 тис. грн на розвиток стартап-школи

Сумський державний університет у рамках проекту національної мережі стартап-шкіл отримав 133 тисячі гривень. Ці гроші спрямують на розвиток інновацій та проведення навчальних заходів.

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Про це Delo.ua повідомили в СумДУ.

Зазначається, що в межах проекту національної мережі стартап-шкіл, в якій беруть участь 23 ВНЗ, у тому числі й СумДУ, мають відбутися 20 заходів популяризаційного та освітнього характеру до 2026 року. Наразі Сумський державний університет уже провів два відповідних заходи, які відвідали 30 гостей. До них долучилися три компанії-партнери.

Сумський державний університет до липня 2025 року планує провести ще шість таких заходів, які, за планами університету, мають відвідати 200 осіб. Загалом обсяг залучених інвестицій стартапами, яким надавалася підтримка, становить 133 тисячі гривень. Крім цього, ще 550 тисяч гривень виділять на купівлю сучасного обладнання.

Водночас інвестування на базі СумДУ в стартапи почалося ще 10 років тому. З 2015 року загальне фінансування у вигляді грантів на розвиток інфраструктури й проектів сягнуло 36,5 млн гривень.

Крім цього, СумДУ потрапив до топ-150 найперспективніших молодих університетів у світі за рейтингом QS. Університети в цьому рейтингу відзначаються швидким академічним ростом, науковими досягненнями, міжнародною активністю, інноваційністю та репутацією серед роботодавців.

Нагадаємо, бізнес-акселератор Українського католицького університету запустив вже понад 50 стартапів.