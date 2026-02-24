Superhuman покупает португальский Rows: как ИИ изменит работу с таблицами и данными

Технологический гигант с украинскими корнями Superhuman, до ребрендинга в 2025 году известный как Grammarly, объявил о приобретении португальской платформы Rows.com для интеграции продвинутых инструментов автоматизации и искусственного интеллекта в свой флагманский продукт Coda.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .

Rows.com специализируется на интеграции таблиц с бизнес-сервисами, автоматизации рабочих процессов без кода и внедрении искусственного интеллекта непосредственно в интерфейс работы с данными.

Ключевой целью сделки является усиление аналитического инструментария платформы Coda – универсальное рабочее пространство для документов, таблиц и бизнес-логики.

Технологии Rows, позволяющие подключать "живые" данные из разных бизнес-сервисов непосредственно в таблице, станут фундаментом для обновленной логики работы с документами и автоматизации процессов.

Superhuman подчеркивает, что рост роли данных в бизнес-решениях нуждается в едином интерфейсе для сотрудничества, аналитики и автоматизации.

Интеграция Rows позволит компании укрепить свои позиции в сегменте AI-инструментов для производительности, где уже объединяет сервисы Mail, Coda, Grammarly и агента Superhuman Go в единую экосистему.

Соглашение имеет важное географическое значение. Офис Rows в городе Порту официально станет новым техническим хабом Superhuman. Таким образом компания расширяет свое присутствие в Европе, где уже успешно функционируют центры разработки в Киеве, Варшаве и Берлине .

Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.

О Superhuman

Superhuman (бывшая Grammarly) активно развивает стратегию создания AI-платформы производительности.

В 2024-2025 годах компания приобрела Coda и сервис почтового клиента Superhuman Mail, привлекла $1 млрд инвестиций и провела ребрендинг в Superhuman, сосредоточившись на искусственном интеллекте и интегрированной работе пользователей.

Компания Grammarly была основана в 2009 году тремя украинцами: Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером. Она является одним из самых известных в мире "единорогов" (стартапов с отметкой более $1 млрд) с украинским происхождением.

Напомним, в 2025 году Grammarly сменила название на Superhuman. Это изменение отображает новую стратегию выхода за пределы редактирования текста. Superhuman запустила пакет продуктов на основе проактивного ИИ, включая новый универсальный инструмент Superhuman Go.