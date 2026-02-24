Superhuman купує португальський Rows: як ШІ змінить роботу з таблицями та даними

Технологічний гігант з українським корінням Superhuman, який до ребрендингу у 2025 році був відомий як Grammarly, оголосив про придбання португальської платформи Rows.com задля інтеграції просунутих інструментів автоматизації та штучного інтелекту у свій флагманський продукт Coda.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure.

Rows.com спеціалізується на інтеграції таблиць із бізнес-сервісами, автоматизації робочих процесів без коду та впровадженні штучного інтелекту безпосередньо в інтерфейс роботи з даними.

Ключовою метою угоди є посилення аналітичного інструментарію платформи Coda — універсальний робочий простір для документів, таблиць і бізнес-логіки.

Технології Rows, які дозволяють підключати "живі" дані з різних бізнес-сервісів безпосередньо в таблиці, стануть фундаментом для оновленої логіки роботи з документами та автоматизації процесів.

Superhuman підкреслює, що зростання ролі даних у бізнес-рішеннях потребує єдиного інтерфейсу для співпраці, аналітики й автоматизації.

Інтеграція Rows дозволить компанії зміцнити свої позиції в сегменті AI-інструментів для продуктивності, де вона вже об’єднує сервіси Mail, Coda, Grammarly та агента Superhuman Go в єдину екосистему.

Угода також має важливе географічне значення. Офіс Rows у місті Порту офіційно стане новим технічним хабом Superhuman. Таким чином, компанія розширює свою присутність у Європі, де вже успішно функціонують центри розробки в Києві, Варшаві та Берліні.

Фінансові умови угоди сторони не розкривають.

Про Superhuman

Superhuman (колишня Grammarly) активно розвиває стратегію створення AI-платформи продуктивності.

У 2024–2025 роках компанія придбала Coda та сервіс поштового клієнта Superhuman Mail, залучила $1 млрд інвестицій і провела ребрендинг у Superhuman, зосередившись на штучному інтелекті й інтегрованій роботі користувачів.

Компанія Grammarly була заснована у 2009 році трьома українцями: Олексієм Шевченком, Максимом Литвином та Дмитром Лідером. Вона є одним з найвідоміших у світі "єдинорогів" (стартапів з оцінкою понад $1 млрд) з українським походженням.

Нагадаємо, у 2025 році Grammarly змінила назву на Superhuman. Ця зміна відображає нову стратегію виходу за межі редагування тексту. Superhuman запустила пакет продуктів на основі проактивного ШІ, включаючи новий універсальний інструмент Superhuman Go.