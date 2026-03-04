Superhumans получит от ЕБРР грант в €4,13 млн для поддержки центров в Днепре и Одессе

Европейский банк реконструкции и развития одобрил грант в размере 4,13 млн. евро для поддержки деятельности сети центров Superhumans в Днепре и Одессе. Потребность в финансировании обусловлена дефицитом специализированных услуг по реабилитации, из-за которого пациенты вынуждены обращаться в заведения во Львове или за границей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в описании проекта.

В середине 2026 г. организация планирует запуск медицинского центра в Одессе. Мощность заведения позволит принимать 600 новых пациентов в год и обеспечивать сопровождение еще 1,2 тыс. человек ежегодно. Этот шаг должен расширить доступ многопрофильной помощи жителям южных регионов Украины.

Сегодня центры Superhumans функционируют во Львове (с апреля 2023 года) и Днепре (с июня 2025 года). Суммарная пропускная способность действующих заведений составляет до 2 тыс. пациентов в год.

О Superhumans

Superhumans Center (Центр Суперлюди) работает как всеукраинский центр военной травмы с 2022 года. Основные направления деятельности - протезирование, реконструктивная хирургия, реабилитация и психологическая поддержка взрослых и детей. Организация взаимодействует с Министерством здравоохранения Украины по обновлению медицинских протоколов и обучению персонала. Центр также сотрудничает с Министерством по делам ветеранов и Министерством экономики в рамках программ реинтеграции пострадавших.

Согласно данным Youcontrol, основателями и конечными бенефициарными владельцами являются Андрей Ставницер, Филипп Грушко и Ольга Руднева.

Ранее сообщалось, что во Львовской области открыли первую очередь медицинского центра по протезированию и реабилитации Superhumans.