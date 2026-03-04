Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Superhumans отримає від ЄБРР грант на €4,13 млн для підтримки центрів у Дніпрі та Одесі

Superhumans Center
Superhumans Center отримав грант від ЄБРР / Фото: facebook.com/Superhumans.Center

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив грант у розмірі 4,13 млн євро для підтримки діяльності мережі центрів Superhumans у Дніпрі та Одесі. Потреба у фінансуванні зумовлена дефіцитом спеціалізованих послуг із реабілітації, через який пацієнти змушені звертатися до закладів у Львові або за кордоном.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в описі проєкту.

У середині 2026 року організація планує запуск медичного центру в Одесі. Потужність закладу дозволить приймати 600 нових пацієнтів на рік та забезпечувати супровід ще для 1,2 тис. осіб щорічно. Цей крок має розширити доступ до багатопрофільної допомоги мешканцям південних регіонів України.

На сьогодні центри Superhumans функціонують у Львові (з квітня 2023 року) та Дніпрі (з червня 2025 року). Сумарна пропускна здатність діючих закладів становить до 2 тис. пацієнтів на рік.

Про Superhumans

Superhumans Center (Центр Суперлюди) працює як всеукраїнський центр воєнної травми з 2022 року. Основними напрямами діяльності є протезування, реконструктивна хірургія, реабілітація та психологічна підтримка дорослих і дітей. Організація взаємодіє з Міністерством охорони здоров’я України щодо оновлення медичних протоколів та навчання персоналу. Також центр співпрацює з Міністерством у справах ветеранів та Міністерством економіки в межах програм реінтеграції постраждалих.

Згідно із даними Youcontrol засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками є Андрій Ставніцер, Пилип Грушко та Ольга Руднєва.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області відкрили першу чергу медичного центру з протезування та реабілітації Superhumans.