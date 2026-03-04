Superhumans отримає від ЄБРР грант на €4,13 млн для підтримки центрів у Дніпрі та Одесі

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив грант у розмірі 4,13 млн євро для підтримки діяльності мережі центрів Superhumans у Дніпрі та Одесі. Потреба у фінансуванні зумовлена дефіцитом спеціалізованих послуг із реабілітації, через який пацієнти змушені звертатися до закладів у Львові або за кордоном.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в описі проєкту.

У середині 2026 року організація планує запуск медичного центру в Одесі. Потужність закладу дозволить приймати 600 нових пацієнтів на рік та забезпечувати супровід ще для 1,2 тис. осіб щорічно. Цей крок має розширити доступ до багатопрофільної допомоги мешканцям південних регіонів України.

На сьогодні центри Superhumans функціонують у Львові (з квітня 2023 року) та Дніпрі (з червня 2025 року). Сумарна пропускна здатність діючих закладів становить до 2 тис. пацієнтів на рік.

Про Superhumans

Superhumans Center (Центр Суперлюди) працює як всеукраїнський центр воєнної травми з 2022 року. Основними напрямами діяльності є протезування, реконструктивна хірургія, реабілітація та психологічна підтримка дорослих і дітей. Організація взаємодіє з Міністерством охорони здоров’я України щодо оновлення медичних протоколів та навчання персоналу. Також центр співпрацює з Міністерством у справах ветеранів та Міністерством економіки в межах програм реінтеграції постраждалих.

Згідно із даними Youcontrol засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками є Андрій Ставніцер, Пилип Грушко та Ольга Руднєва.

