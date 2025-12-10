Свалка превращается в безопасную территорию: во Львове завершается рекультивация Грибовичского полигона

Во Львове завершают ключевой этап рекультивации Грибовицкого полигона – одного из самых сложных объектов обращения с отходами в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

О полигоне

"Это место хорошо известно каждому, кто работает с темой муниципальной инфраструктуры. Полигон работал с 1957 года, и за десятилетие здесь накопилось более 14 миллионов тонн отходов. Площадь – почти 39 гектаров. Для региона это была одна из самых болезненных экологических точек", – написал Кулеба.

Проект включал полное восстановление территории полигона и очистку близлежащих участков, пострадавших во время оползня 2016 года, а также зон, где сформировались фильтратные озера. Работы производились в два этапа.

Первая фаза работ, технологическая, на 17,8 млн евро, была завершена в октябре 2024 года. На этом этапе стабилизировали опасные склоны, расчистили загрязненные участки, выровняли и террасировали территорию. Был создан технический защитный экран, препятствующий образованию новых фильтратов и выходу полигонных газов. Оборудована система сбора и отвода поверхностных вод, запущен современный комплекс для сбора и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии, а озера фильтрата ликвидированы и оснащены системой очистки.

Вторая фаза, биологическая, стоимостью 8,4 млн евро, сейчас находится на финальном этапе. На сегодняшний день выполнено 87% работ: на всей территории сформирован дренажный слой, нанесен грунтовой покров, высажены многолетние травы. Оборудованы резервуары для очистки вод и пожаротушения, а обновленная система мониторинга подземных вод уже работает.

"Грибовицкий полигон долгие годы был символом накапливавшейся десятилетиями проблемы. Сегодня он становится примером того, как община, международные партнеры и профессиональная команда могут вернуть безопасность там, где ее давно не хватало. Это важный результат для Львова и хороший ориентир для других городов, работающих над модернизацией систем обращения с отходами", - написал Кулеба.

Событие прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый, отметив, что восстановление территории не только улучшает экологическую ситуацию, но и создает новые возможности для отдыха и спорта для жителей города.

"Грибовицкий полигон превращается в парк. И это не чудо, а результат завершения основной части рекультивации", – написал он.

О Грибовицкой свалке

Единственное официальное место для хранения отходов из Львова и окрестных сел функционирует с 1958 года недалеко от села Великие Грибовичи под Львовом.

Вопрос закрытия Грибовицкой свалки и строительства мусороперерабатывающего завода во Львове обсуждается с конца 1990-х годов.

Несмотря на предложения 43 компаний из 14 стран, городской совет отклонил их из-за отсутствия места в городе и блокирования выделения земли в области.

В 2011 году жители села протестовали, а мэр Андрей Садовый пообещал построить завод в другом районе.

В мае 2016 года после тушения пожара на Грибовицкой свалке сдвиг мусора унес жизни трех спасателей. В ноябре того же года суд обязал закрыть полигон, что повлекло за собой мусорный кризис во Львове.

В 2020 году началась рекультивация Грибовицкой свалки.

Европейский инвестиционный банк предоставил 4,7 миллиона евро, подкрепленных гарантиями Европейского союза, в качестве второй части кредита на рекультивацию Грибовичского полигона.