Звалище перетворюється на безпечну територію: у Львові завершується рекультивація Грибовицького полігону

У Львові завершують ключовий етап рекультивації Грибовицького полігону - одного з найскладніших об’єктів поводження з відходами в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Про полігон

"Це місце добре відоме кожному, хто працює з темою муніципальної інфраструктури. Полігон працював із 1957 року, і за десятиліття тут накопичилося понад 14 мільйонів тонн відходів. Площа – майже 39 гектарів. Для регіону це була одна з найболючіших екологічних точок", - написав Кулеба.

Проєкт включав повне відновлення території полігону та очищення прилеглих ділянок, постраждалих під час зсуву 2016 року, а також зон, де сформувалися фільтратні озера. Роботи здійснювалися у два етапи.

Перша фаза робіт, технологічна, коштом 17,8 млн євро, була завершена у жовтні 2024 року. На цьому етапі стабілізували небезпечні схили, розчистили забруднені ділянки, вирівняли та терасували територію. Було створено технічний захисний екран, що перешкоджає утворенню нових фільтратів і виходу полігонних газів. Обладнано системи збору та відведення поверхневих вод, запущено сучасний комплекс для збору та утилізації полігонного газу з виробництвом електроенергії, а озера фільтрату ліквідовано та оснащено системою очищення.

Друга фаза, біологічна, вартістю 8,4 млн євро, наразі перебуває на фінальному етапі. На сьогодні виконано 87% робіт: на всій території сформовано дренажний шар, нанесено ґрунтовий покрив, висаджено багаторічні трави. Облаштовано резервуари для очищення вод і пожежогасіння, а оновлена система моніторингу підземних вод вже працює.

"Грибовицький полігон довгі роки був символом проблеми, яка накопичувалася десятиліттями. Сьогодні він стає прикладом того, як громада, міжнародні партнери та фахова команда можуть повернути безпеку там, де її давно бракувало. Це важливий результат для Львова та хороший орієнтир для інших міст, що працюють над модернізацією систем поводження з відходами", - підсумував він.

Подію прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий, зазначивши, що відновлення території не лише покращує екологічну ситуацію, а й створює нові можливості для відпочинку та спорту для мешканців міста.

"Грибовицький полігон перетворюється на парк. І це не чудо, а результат завершення основної частини рекультивації", - написав він.

Про Грибовицьке сміттєзвалище

Єдине офіційне місце для зберігання відходів зі Львова та навколишніх сіл функціонує з 1958 року неподалік села Великі Грибовичі, що під Львовом.

Питання закриття Грибовицького сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу у Львові обговорюється з кінця 1990-х років.

Попри пропозиції 43 компаній із 14 країн, міська рада відхилила їх через відсутність місця в місті та блокування виділення землі в області.

У 2011 році жителі села протестували, а мер Андрій Садовий пообіцяв звести завод в іншому районі.

У травні 2016 року після гасіння пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі зсув сміття забрав життя трьох рятувальників. У листопаді того ж року суд зобов’язав закрити полігон, що спричинило сміттєву кризу у Львові.

У 2020 році розпочалася рекультивація Грибовицького сміттєзвалища.

Європейський інвестиційний банк надав 4,7 мільйона євро, підкріплених гарантіями Європейського союзу, в якості другої частини кредиту на рекультивацію Грибовицького полігону.