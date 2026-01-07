Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Швеция подтвердила арбитражное решение по делу "Укрнафты": Украина выиграла суд

суд
Швеция подтвердила арбитражное решение по делу Укрнефти / Shutterstock

Верховный суд Швеции окончательно отклонил апелляцию кипрских компаний Littop, Bordo и Bridgemont по делу "Укрнафты", закрепив решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины. Судебные решения вступили в силу, подтверждая правовую позицию государства в споре по иску акционеров "Укрнафты" более чем на 6 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минюста.

Украина выиграла суд

Кипрские компании LBB, на момент обращения владевшие 40,1% акций ПАО "Укрнафта", еще в 2015 году подали арбитражный иск к государству Украина, требуя компенсации более 6 миллиардов долларов США с процентами.

Однако арбитражный трибунал согласился с позицией Украины: компании не внесли фактического капитала в уставный фонд "Укрнафты" и соответственно не осуществили инвестицию в понимании Договора к Энергетической хартии. Поэтому суд признал, что LBB не имели права обращаться в международный арбитраж. Этот вывод позже подтвердил Апелляционный суд Свеа в Стокгольме.

Не соглашаясь с решением, компании LBB подали апелляцию в Верховный суд Швеции. Суд не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии апелляционного производства, окончательно закрепив победу Украины в споре.

По итогам судебных и арбитражных производств компании LBB обязаны возместить государству Украина расходы на арбитраж и судебные процессы на общую сумму более 22 млн. долларов США, а также уплатить начисленные проценты в соответствии со шведским законодательством. В частности:

  • расходы на арбитражное производство составляют 18,93 млн долларов, с учетом процентов с 4 февраля 2021 года до момента уплаты основной суммы;
  • судебные издержки по делу о юрисдикции – 2,67 млн долларов, включая проценты с 31 января 2025 года;
  • судебные издержки по делу о возмещении расходов – 549,7 тыс. долларов и 2 800 шведских крон, с начисленными процентами с 31 января 2025 года.

Таким образом, окончательно подтверждена финансовая ответственность LBB перед Украиной по всем судебным и арбитражным расходам.

Государство Украины по этому делу представляли Latham & Watkins (London) LLP (иностранный советник), Westerberg & Partners (шведский советник) и Адвокатское объединение "Саенко Харенко" (украинский советник).

Это решение с участием Министерства юстиции Украины важно подтверждение эффективной защиты интересов государства в сложных международных инвестиционных спорах.

Напомним, предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке были национализированы .

Автор:
Ольга Опенько