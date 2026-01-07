Швеція підтвердила арбітражне рішення у справі "Укрнафти": Україна виграла суд

Верховний суд Швеції остаточно відхилив апеляцію кіпрських компаній Littop, Bordo та Bridgemont щодо справи “Укрнафти”, закріпивши рішення Стокгольмського арбітражу на користь України. Судові рішення набрали чинності, підтверджуючи правову позицію держави у спорі за позовом акціонерів “Укрнафти” на понад 6 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мін'юсту.

Україна виграла суд

Кіпрські компанії LBB, які на момент звернення володіли 40,1% акцій ПАТ "Укрнафта", ще у 2015 році подали арбітражний позов до держави Україна, вимагаючи компенсації понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

Однак арбітражний трибунал погодився з позицією України: компанії не внесли фактичного капіталу до статутного фонду "Укрнафти" і, відповідно, не здійснили інвестицію у розумінні Договору до Енергетичної хартії. Через це трибунал визнав, що LBB не мали права звертатися до міжнародного арбітражу. Цей висновок пізніше підтвердив Апеляційний суд Свеа у Стокгольмі.

Не погоджуючись із рішенням, компанії LBB подали апеляцію до Верховного суду Швеції. Суд не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті апеляційного провадження, остаточно закріпивши перемогу України у спорі.

За підсумками судових та арбітражних проваджень компанії LBB зобов’язані відшкодувати державі Україна витрати на арбітраж та судові процеси на загальну суму понад 22 млн доларів США, а також сплатити нараховані відсотки відповідно до шведського законодавства. Зокрема:

витрати на арбітражне провадження становлять 18,93 млн доларів США, з урахуванням відсотків із 4 лютого 2021 року до моменту сплати основної суми;

судові витрати у справі про юрисдикцію – 2,67 млн доларів США, включно з відсотками з 31 січня 2025 року;

судові витрати у справі щодо відшкодування витрат – 549,7 тис. доларів США та 2 800 шведських крон, з нарахованими відсотками з 31 січня 2025 року.

Таким чином, остаточно підтверджено фінансову відповідальність LBB перед Україною за всіма судовими та арбітражними витратами.

Державу Україна у цій справі представляли Latham & Watkins (London) LLP (іноземний радник), Westerberg & Partners (шведський радник) та Адвокатське об’єднання "Саєнко Харенко" (український радник).

Це рішення за участю Міністерства юстиції України важливе підтвердження ефективного захисту інтересів держави у складних міжнародних інвестиційних спорах.

Нагадаємо, підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку були націоналізовані.