Швеция задержала подсанкционный танкер РФ из-за подозрения в разливе нефти в Балтийском море

Береговая охрана Швеции поднялась на борт танкера Flora 1, подозреваемого в вызвании разлива нефти в Балтийском море к востоку от острова Готланд. Прокуратура страны начала предварительное расследование по факту возможного экологического преступления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на береговую охрану страны.

В ходе проверки установлено, что судно находится в санкционном списке Европейского Союза, а также имеет ряд неопределенных обстоятельств правового статуса, в частности флага регистрации.

Береговая охрана доставила танкер на якорную стоянку у города Истад.

Разлив нефтепродуктов был обнаружен самолетом береговой охраны ранним утром в четверг. По данным наблюдения, его протяженность превышала 12 километров. Танкер Flora 1 с первых моментов был определен как судно, представляющее интерес для следствия.

Танкер следовал из порта Усть-Луга в Финском заливе, заявленный пункт назначения – порт Сантус в Сан-Паулу, Бразилия.

Прокуратура Швеции возглавляет предварительное расследование, проводимое в сотрудничестве с береговой охраной и полицией. На борту продолжаются следственные действия по ее указаниям.

На танкере находятся 24 члена экипажа, судно загружено нефтью.

Инцидент произошел в шведской экономической зоне вне территориальных вод страны.

В береговой охране отмечают, что это один из первых случаев, когда удалось установить связь между разливом нефти и находящимся под санкциями судном.

Разлив нефтепродуктов пока не локализован, он распространяется в морской среде.

Напомним, менее месяца назад шведская береговая охрана задержала 228-метровый танкер "Морская Сова I" у Треллеборга в Балтийском море.