Швеція затримала підсанкційний танкер РФ через підозру у розливі нафти в Балтійському морі

Берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Flora 1, який підозрюється у спричиненні розливу нафти в Балтійському морі на схід від острова Готланд. Прокуратура країни розпочала попереднє розслідування за фактом можливого екологічного злочину.

У ході перевірки встановлено, що судно перебуває у санкційному списку Європейського Союзу, а також має низку невизначених обставин щодо правового статусу, зокрема щодо прапора реєстрації.

Берегова охорона доставила танкер на якірну стоянку біля міста Істад.

Розлив нафтопродуктів було виявлено літаком берегової охорони рано вранці у четвер. За даними спостереження, його довжина перевищувала 12 кілометрів. Танкер Flora 1 з перших моментів був визначений як судно, що становить інтерес для слідства.

Танкер прямував із порту Усть-Луга в Фінській затоці, заявлений пункт призначення – порт Сантус у Сан-Паулу, Бразилія.

Прокуратура Швеції очолює попереднє розслідування, яке проводять у співпраці з береговою охороною та поліцією. Наразі на борту тривають слідчі дії за її вказівками.

На танкері перебуває 24 члени екіпажу, судно завантажене нафтою.

Інцидент стався у шведській економічній зоні за межами територіальних вод країни.

У береговій охороні зазначають, що це один із перших випадків, коли вдалося встановити зв’язок між розливом нафти та судном, яке перебуває під санкціями.

Розлив нафтопродуктів наразі не локалізовано, він поширюється у морському середовищі.

Нагадаємо, менш як місяць тому шведська берегова охорона затримала 228-метровий танкер "Морська Сова I" біля Треллеборга у Балтійському морі.