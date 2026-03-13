Швеція затримала танкер з тіньового флоту РФ

У четвер шведська берегова охорона вийшла на борт 228-метрового танкера "Морська Сова I" біля Треллеборга у Балтійському морі. Розпочато попереднє розслідування щодо підозрюваних порушень, пов’язаних із непридатністю судна до плавання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення берегової охорони Швеції.

Танкер плаває під прапором Коморських Островів та перебуває у списку санкцій ЄС. Шведська берегова охорона підозрює, що судно не зареєстроване у відповідному реєстрі і фактично не має держави прапора, яка може поручитися за безпеку на борту.

Заступник начальника операцій Берегової охорони Даніель Стенлінг зазначив, що ризик недоліків безпеки на борту є високим, і судну не можна дозволити мирний прохід. Загрози для безпеки на морі та довкілля оцінюються як надто високі.

Станом на зараз на борту триває робота з обшуку та опитувань. Попереднє розслідування ведеться під керівництвом прокурорів і на даному етапі стосується саме непридатності судна до плавання. Залежно від розвитку подій можуть бути залучені інші шведські органи влади.

Зауважується, що 6 березня шведська берегова охорона за допомогою поліції взяла під контроль інше судно — Caffa — поблизу Треллеборга. Пізніше Шведське транспортне агентство наклало на нього заборону на експлуатацію через використання підроблених документів.

Танкер "Морська Сова I" має довжину 228 метрів і був побудований у 2007 році. В останні роки судно перевозило нафтопродукти між Росією та Бразилією. Наразі танкер прямує з порту Сантос у Бразилії до Приморська і повідомляється, що пливе без вантажу. На судно діють санкції кількох країн, зокрема Європейського Союзу.

