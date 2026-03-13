Запланована подія 2

Швеция задержала танкер из теневого флота РФ

Морская Сова
В четверг шведская береговая охрана вышла на борт 228-метрового танкера "Морская Сова I" у Треллеборга в Балтийском море. Начато предварительное расследование по подозреваемым нарушениям, связанным с непригодностью судна к плаванию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение береговой охраны Швеции.

Танкер плавает под флагом Коморских островов и находится в списке санкций ЕС. Шведская береговая охрана подозревает, что судно не зарегистрировано в соответствующем реестре и фактически не имеет государства флага, которое может поручиться за безопасность на борту.

Заместитель начальника операций Береговой охраны Даниэль Стэнлинг отметил, что риск недостатков безопасности на борту высок, и судну нельзя позволить мирный проход. Угрозы безопасности на море и окружающую среду оцениваются как слишком высокие.

На сегодняшний день на борту продолжается работа по обыску и опросам. Предварительное расследование ведется под руководством прокуроров и на данном этапе касается именно непригодности судна к плаванию. В зависимости от развития событий могут быть задействованы другие шведские органы власти.

6 марта шведская береговая охрана с помощью полиции взяла под контроль другое судно — Caffa — вблизи Треллеборга. Позже Шведское транспортное агентство наложило на него запрет на эксплуатацию из-за использования поддельных документов.

Танкер "Морская сова I" имеет длину 228 метров и был построен в 2007 году. В последние годы судно перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией. В настоящее время танкер следует из порта Сантос в Бразилии в Приморск и сообщается, что плывет без груза. На судно действуют санкции нескольких стран, в частности, Европейского Союза.

Напомним, в начале марта береговая охрана Швеции при поддержке национальной оперативной группы взяла под контроль еще один танкер РФ.

Автор:
Татьяна Гойденко