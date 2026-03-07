Запланована подія 2

Швеция задержала судно из санкционного списка Украины: оно направлялось в Россию под чужим флагом

Операция "Черный кофе"
Операция "Черный кофе" была проведена с использованием, среди прочего, вертолетов./SVT

Береговая охрана Швеции при поддержке национальной оперативной группы взяла под контроль подозрительное грузовое судно, находившееся в шведских территориальных водах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

По его словам, операция проводилась в тесном сотрудничестве с другими государственными органами. Специальная группа поднялась на борт судна для проведения проверок и установления всех обстоятельств его пребывания в море.

Министр добавил, что, по имеющейся информации, еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский.

В настоящее время шведские власти проводят расследование, чтобы установить, отвечает ли судно требованиям, необходимым для плавания в водах Швеции.

Болин отметил, что меры по судам в шведских водах принимаются на основе независимой правовой оценки. По его словам, учитывая серьезную проблему так называемого теневого флота, правительство считает необходимым активно принимать контрмеры.

Как сообщает телеканал SVT, судно находится в списке санкций Украины, оно было причастно к краже зерна из Крыма.

"Государство Швеция имеет полномочия вмешаться в это дело против судна, статус флага которого крайне непонят, мы считаем, что оно находилось под ложным флагом", – заявил Маттиас Линдхольм, пресс-секретарь Береговой охраны.

По данным шведских властей, судно было загружено зерном и направлялось в Санкт-Петербург.

Напомним, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования Атлантикой.

Нефтяной танкер Marinera долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.

Также США задержали моторный танкер M/T Sophia, находившийся под санкциями и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

Автор:
Татьяна Бессараб