США перехватили очередной танкер с подсанкционной нефтью (ВИДЕО)

Военно-морские силы США задержали в Карибском море очередной танкер, пытавшийся транспортировать нефть в обход международных санкций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство войны (Department of War) США.

Спецназовцы совершили высадку на борт судна Bertha после того, как оно попыталось проигнорировать установленный президентом Трампом карантин для подсанкционных судов.

Перехват произошел ночью 24 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Как отметили в Пентагоне, высадка на судно американских военных произошла "без инцидентов", хотя танкер и "попробовал скрыться".

"Судно действовало в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском море, и пыталось избежать преследования", - говорится в сообщении.

Танкер Bertha ходит под флагом Островов Кука и уже более шести лет находится в черных списках США. Ограничения против него были введены еще в январе 2020 года из-за доказанных связей с Ираном и участия в схемах по транспортировке иранских энергоресурсов в интересах террористических организаций.

В последнее время судно связывалось с деятельностью "теневого флота", который Россия, Иран и Венесуэла используют для тайного экспорта сырья в обход международного эмбарго.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Захват танкеров

Американские военные за последние дни захватили несколько судов в международных водах.

Да, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования Атлантикой.

Нефтяной танкер Marinera долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.

Также США задержали моторный танкер M/T Sophia, находившийся под санкциями и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

США провели операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

15 января стало известно о захвате в Карибском бассейне танкера "Veronica", связываемого с нелегальным вывозом венесуэльской нефти.

Также 21 января Соединенные Штаты задержали в Карибском море еще один танкер Sagitta, перевозивший российскую нефть и относящийся к "теневому флоту" России.