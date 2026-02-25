Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США перехопили черговий танкер із підсанкційною нафтою (ВІДЕО)

танкер
США перехопили черговий танкер із підсанкційною нафтою / Shutterstock

Військово-морські сили США затримали в Карибському морі черговий танкер, який намагався транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій. 

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство війни (Department of War) США.

Спецпризначенці здійснили висадку на борт судна Bertha після того, як воно спробувало проігнорувати встановлений президентом Трампом карантин для підсанкційних суден.

Перехоплення відбулося вночі 24 лютого в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування ЗС США.

Як зазначили в Пентагоні, висадка на судно американських військових відбулася "без інцидентів", хоча танкер і "спробував втекти".

"Судно діяло в порушення встановленого президентом Трампом карантину для суден, що перебувають під санкціями в Карибському морі, і намагалося уникнути переслідування",- йдеться в повідомленні.

Танкер Bertha ходить під прапором Островів Кука та вже понад шість років перебуває в чорних списках США. Обмеження проти нього були запроваджені ще у січні 2020 року через доведені зв’язки з Іраном та участь у схемах із транспортування іранських енергоресурсів в інтересах терористичних організацій.

Останнім часом судно пов’язували з діяльністю "тіньового флоту", який Росія, Іран та Венесуела використовують для таємного експорту сировини в обхід міжнародного ембарго.

Захоплення танкерів

Американські військові за останні дні захопили декілька суден у міжнародних водах.

Так, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.  

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

США провели операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. 

15 січня стало відомо про захоплення в Карибському басейні танкера "Veronica", яке пов’язують з нелегальним вивезенням венесуельської нафти.

Також 21 січня Сполучені Штати затримали в Карибському морі ще один танкер Sagitta, який перевозив російську нафту і належить до "тіньового флоту" Росії.

Автор:
Тетяна Бесараб