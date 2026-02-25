США перехопили черговий танкер із підсанкційною нафтою (ВІДЕО)

Військово-морські сили США затримали в Карибському морі черговий танкер, який намагався транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство війни (Department of War) США.

Спецпризначенці здійснили висадку на борт судна Bertha після того, як воно спробувало проігнорувати встановлений президентом Трампом карантин для підсанкційних суден.

Перехоплення відбулося вночі 24 лютого в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування ЗС США.

Як зазначили в Пентагоні, висадка на судно американських військових відбулася "без інцидентів", хоча танкер і "спробував втекти".

"Судно діяло в порушення встановленого президентом Трампом карантину для суден, що перебувають під санкціями в Карибському морі, і намагалося уникнути переслідування",- йдеться в повідомленні.

Танкер Bertha ходить під прапором Островів Кука та вже понад шість років перебуває в чорних списках США. Обмеження проти нього були запроваджені ще у січні 2020 року через доведені зв’язки з Іраном та участь у схемах із транспортування іранських енергоресурсів в інтересах терористичних організацій.

Останнім часом судно пов’язували з діяльністю "тіньового флоту", який Росія, Іран та Венесуела використовують для таємного експорту сировини в обхід міжнародного ембарго.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Захоплення танкерів

Американські військові за останні дні захопили декілька суден у міжнародних водах.

Так, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

США провели операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.

15 січня стало відомо про захоплення в Карибському басейні танкера "Veronica", яке пов’язують з нелегальним вивезенням венесуельської нафти.

Також 21 січня Сполучені Штати затримали в Карибському морі ще один танкер Sagitta, який перевозив російську нафту і належить до "тіньового флоту" Росії.