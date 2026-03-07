Швеція затримала судно з санкційного списку України: воно прямувало до Росії під чужим прапором

Берегова охорона Швеції за підтримки національної оперативної групи взяла під контроль підозріле вантажне судно, яке перебувало у шведських територіальних водах.

про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

За його словами, операція проводилася у тісній співпраці з іншими державними органами влади. Спеціальна група піднялася на борт судна для проведення необхідних перевірок та встановлення всіх обставин його перебування у морі.

Міністр додав, що, за наявною інформацією, ще цього літа судно змінило прапор з російського на гвінейський.

Наразі шведські органи влади проводять розслідування, щоб встановити, чи відповідає судно вимогам, необхідним для плавання у водах Швеції.

Болін зазначив, що заходи щодо суден у шведських водах ухвалюються на основі незалежної правової оцінки. За його словами, з огляду на серйозну проблему так званого тіньового флоту уряд вважає необхідним активно вживати контрзаходів.

I dag har Kustbevakningen med hjälp av nationella insatsstyrkan och i samverkan med berörda myndigheter bordat ett misstänkt falskflaggat lastfartyg på svenskt vatten.



Fartyget finns på Ukrainas sanktionslista, ägarstrukturen är oklar och det finns misstanke om att försäkringar… — Carl-Oskar Bohlin (@CarlOskar) March 6, 2026

Як повідомляє телеканал SVT, судно знаходиться у списку санкцій України, воно було причетне до крадіжки зерна з Криму.

"Держава Швеція має повноваження втрутитися у цю справу проти судна, статус прапора якого вкрай незрозумілий, ми вважаємо, що воно перебувало під хибним прапором", – заявив Маттіас Ліндхольм, прес-секретар Берегової охорони.

За даними швецької влади, судно було завантажене зерном і прямувало до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.