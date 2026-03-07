Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

44,10

43,85

EUR

51,47

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Швеція затримала судно з санкційного списку України: воно прямувало до Росії під чужим прапором

Операція "Чорна кава"
Операція "Чорна кава" була проведена з використанням, серед іншого, гелікоптерів./SVT

Берегова охорона Швеції за підтримки національної оперативної групи взяла під контроль підозріле вантажне судно, яке перебувало у шведських територіальних водах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

За його словами, операція проводилася у тісній співпраці з іншими державними органами влади. Спеціальна група піднялася на борт судна для проведення необхідних перевірок та встановлення всіх обставин його перебування у морі.

Міністр додав, що, за наявною інформацією, ще цього літа судно змінило прапор з російського на гвінейський.

Наразі шведські органи влади проводять розслідування, щоб встановити, чи відповідає судно вимогам, необхідним для плавання у водах Швеції.

Болін зазначив, що заходи щодо суден у шведських водах ухвалюються на основі незалежної правової оцінки. За його словами, з огляду на серйозну проблему так званого тіньового флоту уряд вважає необхідним активно вживати контрзаходів.

 Як повідомляє телеканал SVT, судно знаходиться у списку санкцій України, воно було причетне до крадіжки зерна з Криму.

"Держава Швеція має повноваження втрутитися у цю справу проти судна, статус прапора якого вкрай незрозумілий, ми вважаємо, що воно перебувало під хибним прапором", – заявив Маттіас Ліндхольм, прес-секретар Берегової охорони.

За даними швецької влади, судно було завантажене зерном і прямувало до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.  

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

Автор:
Тетяна Бесараб