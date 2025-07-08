Швейцарская компания инвестирует в энергетику Украины: $110 тыс. помощи и планы строительства завода

Швейцарская компания Pfiffner-Group передала Украине сертификат на 100 тыс. франков (110 тыс. долл.) для закупки энергетического оборудования и рассматривает возможность строительства завода в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Поддержка энергосистемы и инвестиции

Швейцарская компания Pfiffner-Group, специализирующаяся на производстве энергетического оборудования, передала Украине сертификат на сумму 100 тысяч швейцарских франков (около 110 тысяч долларов США) для закупки техники на нужды энергетической системы. Также компания рассматривает возможность открытия нового производственного предприятия в Украине.

Эти вопросы обсуждались во время онлайн-встречи первого вицепремьера — министерки экономики Украины Юлии Свириденко с руководством Pfiffner-Group. В ходе разговора стороны также подняли тему будущего сотрудничества, включая перспективу открытия производственного подразделения компании на украинской территории.

Юлия Свириденко подчеркнула важность поддержки со стороны иностранных компаний в условиях постоянного давления на энергетическую инфраструктуру. Она также напомнила о действующей правительственной программе поддержки крупных инвестпроектов, позволяющей компенсировать до 30% капиталовложений для проектов стоимостью более 12 млн евро.

Со своей стороны представители Pfiffner-Group заверили в полной остановке любого сотрудничества с РФ и готовности и дальше поддерживать Украину.

Справка:

Pfiffner-Group — швейцарская семейная промышленная группа с более чем столетней историей. Компания специализируется на производстве энергетического оборудования высоковольтных магистральных линий электропередач. В группе работает около 900–1000 сотрудников на 8 производственных площадках.

Весной 2023 года Pfiffner-Group уже передала Украине помощь в виде энергетического оборудования – шести трансформаторов тока более чем на 300 тыс. швейцарских франков.

Напомним, с 1 декабря 2025 года украинская энергосистема получит до 236 МВт быстродействующих резервов благодаря четвертому спецаукциону НЭК "Укрэнерго", в котором 14 компаний подтвердили участие финансовыми гарантиями.