Швейцарська компанія інвестує в енергетику України: $110 тис. допомоги та плани будівництва заводу

Швейцарська компанія Pfiffner-Group передала Україні сертифікат на 100 тис. франків ( 110 тис. дол.) для закупівлі енергетичного обладнання та розглядає можливість будівництва заводу в країні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Підтримка енергосистеми та інвестиції

Швейцарська компанія Pfiffner-Group, яка спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання, передала Україні сертифікат на суму 100 тисяч швейцарських франків (близько 110 тисяч доларів США) для закупівлі техніки на потреби енергетичної системи. Також компанія розглядає можливість відкриття нового виробничого підприємства в Україні.

Ці питання обговорювалися під час онлайн-зустрічі першої віцепрем’єрки — міністерки економіки України Юлії Свириденко з керівництвом Pfiffner-Group. У ході розмови сторони також порушили тему майбутньої співпраці, включно з перспективою відкриття виробничого підрозділу компанії на українській території.

Юлія Свириденко підкреслила важливість підтримки з боку іноземних компаній в умовах постійного тиску на енергетичну інфраструктуру. Вона також нагадала про діючу урядову програму підтримки великих інвестпроєктів, яка дозволяє компенсувати до 30% капіталовкладень для проєктів вартістю понад 12 млн євро.

Зі свого боку представники Pfiffner-Group запевнили у повній зупинці будь-якої співпраці з РФ та готовності й надалі підтримувати Україну.

Довідково:

Pfiffner-Group — швейцарська сімейна промислова група з більш ніж столітньою історією. Компанія спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання для високовольтних магістральних ліній електропередач. У групі працюють близько 900–1000 співробітників на 8 виробничих майданчиках.

Навесні 2023 року Pfiffner-Group вже передала Україні допомогу у вигляді енергетичного обладнання — шести трансформаторів струму на понад 300 тис. швейцарських франків.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року українська енергосистема отримає до 236 МВт швидкодіючих резервів завдяки четвертому спецаукціону НЕК “Укренерго”, в якому 14 компаній підтвердили участь фінансовими гарантіями.