Швейцарский арбитраж обязал американскую компанию выплатить Украине более $18 млн за нарушение контракта

Международный арбитраж признал нарушение контракта на поставку боеприпасов для ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

Арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра принял решение в пользу Украины по спору с американской компанией и постановил взыскать в пользу государственного бюджета более 18 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

Иск подан Министерством обороны Украины в связи с недопоставкой артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения российской федерации. Несмотря на осуществление стопроцентной предоплаты, компания выполнила свои обязательства частично.

Арбитражный суд полностью поддержал позицию украинской стороны, отклонил все возражения ответчика, признал факт нарушения контрактных обязательств и обязал вернуть уплаченные средства вместе со штрафными санкциями.

Представительство интересов Министерства обороны Украины в этом производстве обеспечивало Министерство юстиции Украины, которое координировало правовую позицию и осуществляло сопровождение дела на всех этапах арбитражного разбирательства.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что эффективное взаимодействие с Минобороны и профильными подразделениями сектора безопасности и обороны позволило сформировать доказательную базу и обеспечить очередной положительный результат в защите интересов Украины в международных юрисдикциях.

Напомним, оружейная компания OTL Firearms из Аризоны (США) в июне 2022 года получила контракт от украинского госпредприятия "Прогресс" на поставку оружия стоимостью 1 миллиард долларов. Украина перечислила 17 млн. евро авансом, но так и не получила ни одного боеприпаса.

Автор:
Татьяна Гойденко