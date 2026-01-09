Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Швейцарський арбітраж зобов’язав американську компанію виплатити Україні понад $18 млн за порушення контракту

Міжнародний арбітраж визнав порушення контракту на постачання боєприпасів для ЗСУ
Міжнародний арбітраж визнав порушення контракту на постачання боєприпасів для ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення на користь України у спорі з американською компанією та постановив стягнути на користь державного бюджету понад 18 мільйонів доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.

Позов було подано Міністерством оборони України у зв’язку з недопоставкою артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Незважаючи на здійснення стовідсоткової передоплати, компанія виконала свої зобов’язання лише частково.

Арбітражний суд повністю підтримав позицію української сторони, відхилив усі заперечення відповідача, визнав факт порушення контрактних зобов’язань та зобов’язав повернути сплачені кошти разом зі штрафними санкціями.

Представництво інтересів Міністерства оборони України у цьому провадженні забезпечувало Міністерство юстиції України, яке координувало правову позицію та здійснювало супровід справи на всіх етапах арбітражного розгляду.

У Міністерстві юстиції наголосили, що ефективна взаємодія з Міноборони та профільними підрозділами сектору безпеки й оборони дозволила сформувати належну доказову базу та забезпечити черговий позитивний результат у захисті інтересів України в міжнародних юрисдикціях.

Нагадаємо, збройова компанія OTL Firearms з Аризони (США) у червні 2022 року отримала контракт від українського держпідприємства "Прогрес" на постачання зброї вартістю 1 мільярд доларів. Україна перерахувала 17 млн євро авансом, але так і не отримала жодного боєприпасу.

Автор:
Тетяна Гойденко