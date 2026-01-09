Швейцарський арбітраж зобов’язав американську компанію виплатити Україні понад $18 млн за порушення контракту

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення на користь України у спорі з американською компанією та постановив стягнути на користь державного бюджету понад 18 мільйонів доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.

Позов було подано Міністерством оборони України у зв’язку з недопоставкою артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Незважаючи на здійснення стовідсоткової передоплати, компанія виконала свої зобов’язання лише частково.

Арбітражний суд повністю підтримав позицію української сторони, відхилив усі заперечення відповідача, визнав факт порушення контрактних зобов’язань та зобов’язав повернути сплачені кошти разом зі штрафними санкціями.

Представництво інтересів Міністерства оборони України у цьому провадженні забезпечувало Міністерство юстиції України, яке координувало правову позицію та здійснювало супровід справи на всіх етапах арбітражного розгляду.

У Міністерстві юстиції наголосили, що ефективна взаємодія з Міноборони та профільними підрозділами сектору безпеки й оборони дозволила сформувати належну доказову базу та забезпечити черговий позитивний результат у захисті інтересів України в міжнародних юрисдикціях.

Нагадаємо, збройова компанія OTL Firearms з Аризони (США) у червні 2022 року отримала контракт від українського держпідприємства "Прогрес" на постачання зброї вартістю 1 мільярд доларів. Україна перерахувала 17 млн євро авансом, але так і не отримала жодного боєприпасу.